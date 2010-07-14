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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۳

چک 180 میلیونی برای پرسپولیس/

علی پروین فردا به تمرینات نفت می‌رود/ کار انتقال محمدپروین نهایی می‌شود

علی پروین فردا به تمرینات نفت می‌رود/ کار انتقال محمدپروین نهایی می‌شود

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس عصر پنجشنبه در تمرینات تیم تازه صعود کرده نفت تهران حضور پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین که چندی پیش به دیدار مسئولان رده بالای ورزش نفت رفته بود، قرار است به دعوت مسئولان تیم فوتبال نفت تهران در محل تمرینات این تیم حاضر شود.

براساس این گزارش، علی پروین به همراه محمد - پسرش - عصر فردا پنجشنبه در زمین اختصاصی تیم نفت حضور خواهد یافت. ضمن اینکه مسئولان این تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر قرار است فردا چک 180 میلیون تومانی برای صدور رضایت نامه محمد پروین را به مسئولان باشگاه پرسپولیس تحویل دهند.

محمد پروین یکی از گزینه های مورد نظر مسئولان نفت تهران برای حضور در دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر است.

کد مطلب 1116918

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