سطح آب دریاچه ارومیه 20 سانتیمتر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن عباس نژاد عصر چهارشنبه در جلسه بررسی میزان برداشت آذربایجان غربی از منابع آبهای سطحی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه افزود: افزایش تبخیر آب و کاهش ورودی آب از طریق رودخانه ها مهمترین علل کاهش آب دریاچه است.

وی بیان داشت: در حال حاضر ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه یک هزار و 272 و هشت دهم متر نسبت به سطح دریاهای آزاد است.

نقی کریمی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نیز در این جلسه میزان حق آبه دریاچه ارومیه را سه میلیارد و 100 ملیون متر مکعب در سال عنوان کرد و افزود: این میزان آب باید از استانهای آذربایجان شرقی، غربی و کردستان تامین شود.

