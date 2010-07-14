استاندار پیشین اردبیل از غرفه "مهر" در جشنواره مطبوعات شمال غرب بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور استاندار پیشین اردبیل در این بازدید مطبوعات را رکن اصلی در دستیابی به توسعه در تمام جنبه های اجتماعی دانست و اظهار داشت: نقش نشریات محلی در تحقق این مهم انکارناپذیر است.

منصور حقیقت پور افزود: نشریات و مطبوعات محلی به دلیل آگاهی، شناخت و نزدیکی به مشکلات و بن بستهای فکری هر منطقه می توانند با زبان قلم، ضمن نقد این مشکلات و بیان راهکار، شاهراهی برای توسعه جامعه باشند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ اخلاق حرفه ای در بیان و نقد مشکلات منطقه، اضافه کرد: بی شک توسعه بدون اخلاق و جهت گیری یک سویه ناپایدار خواهد بود و باید از آن در مطبوعات محلی بویژه استان پرهیز شود.

استاندار پیشین اردبیل عملکرد و خروجی مطبوعات استان اردبیل را در مسیر پیشرفت و تکامل عنوان کرد و بیان داشت: این حرکت رو به رشد با افزایش نقدپذیری جامعه تسریع خواخد شد.

قابلیت رسانه ها و نشریات محلی باید بازکاوی شود

وی همچنین ترویج فرهنگ استفاده صحیح از رسانه ها را مهمترین نتیجه برگزاری اینگونه جشنواره ها برشمرد و تصریح کرد: مهندسی افکار عمومی و تاکید بر سایر قابلیتهای رسانه ها باید در این جشنواره ها بیش از پیش بازکاوی شود.

حقیقت پور نقش خبرگزاریها را به دلیل فراگیری و تاثیرگذاری در جامعه بسیار حساس دانست و متذکر شد: خبرگزاریها در رشد و توسعه فنی و ارتقا دانش نشریات محلی می توانند نقش راهبردی داشته باشند.

وی نمایندگی خبرگزاری مهر در استان اردبیل را از خبرگزاریهای موفق با عملکرد مطلوب در استان ارزیابی کرد و یاد آور شد: با توجه به پتانسیل و ظرفیت موجود، باید دفتر این خبرگزاری در استان توسعه و تکمیل شود.

استاندار پیشین اردبیل در این بازدید از نزدیک در جریان جمع آوری، پوشش و ارسال اخبار و بخشهای مختلف خبری خبرگزاری مهر قرار گرفت.

در نمایشگاه مطبوعات شمالغرب کشور نشریات محلی و نمایندگی خبرگزاریهای استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان در 102 غرفه حضور دارند.

نمایشگاه مطبوعات شمال غرب کشور به مدت سه روز در محل نمایشگاه های بین المللی اردبیل برپا شده و مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر پنجشنبه برگزار خواهد شد.