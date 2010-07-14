تیه ری آنری به تیم فوتبال "رد بولز" آمریکا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بازیکن 32 ساله پیشین تیم های آرسنال و بارسلونا روز 22 ژوییه (31 تیر) با پیراهن تیم رد بولز در دیداری نمایشی مقابل تاتنهام انگلستان به میدان خواهد رفت.

آنری در گفتگویی با وب سایت باشگاه اظهار داشت: بعضی ها فکر می کنند من برای تعطیلات به آمریکا آمده ام اما این بار برای تعطیلات دراینجا حضور ندارم. من یک رقابت کننده هستم و شکست را دوست ندارم. پیوستن به ردبولز فصل هیجان انگیزی از زندگی ورزشی من محسوب می شود.

مراسم معارفه آنری روز پنج شنبه در رد بولز آره نا در هریسون نیوجرسی برگزار خواهد شد. این بازیکن در سال های 1998 و 2000 به همراه تیم ملی فرانسه قهرمان جام جهانی و جام ملت های اروپا شد. آنری به آرسنال کمک کرد تا در سال های 2002 و 2004 به عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر انگلیس دست پیدا کند ضمن اینکه در سال 2009 به همراه بارسا موفق به کسب 9 جام قهرمانی شد.