۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۴۸

62 درصد راه های روستایی شهرستان روانسر آسفالت نشده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری روانسر گفت: از ابتدای تیر ماه سال گذشته تاکنون 12 کیلومتر جاده روستایی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال در شهرستان روانسر آسفالت شده و در حال حاضر 38 درصد راه های روستایی این شهرستان آسفالت است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال صفری بعداز ظهر چهارشنبه در جمع دهیاران این شهرستان اظهار داشت: طی یک سال گذشته 21 میلیارد و 180 میلیون ریال جهت مقاوم سازی منازل مسکونی روستایی شهرستان روانسر اختصاص یافته است و تاکنون تعداد 290 نفر متقاضی مقاوم سازی منازل مسکن روستایی به بانکهای عمل معرفی شده اند.

وی با اشاره به اجرای طرح هادی در این شهرستان گفت: از 138 روستای شهرستان تاکنون در 15 روستای طرح هادی انجام شده و طرح هادی چهار روستای خرم آباد سفلی، بنچله، قوری قلعه و تپه کل با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال با پیشرفت فیزیکی 40 درصد در حال اجراست.

همچنین باباخانی بخشدار مرکزی روانسر نیز در این جلسه گفت: شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی روانسر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون ریال و با اشتغالزایی 24 نفر تشکیل شده است.

کد مطلب 1116926

