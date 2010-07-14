سالانه هزار کودک معلول در استان یزد متولد می‌ شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد حسین رحیمی نسب ظهر چهارشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته بهزیستی اظهار داشت: با همه تمهیداتی که اندیشیده شده و به رغم گسترش مراکز مشاوره ژنتیک، هنوز هم بیش از 50 درصد ازدواج ها بدون مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک صورت می‌ گیرد و باز هم شاهد تولد سالانه هزار کودک معلول در استان یزد هستیم.

وی افزود: این در حالیست که با نیم ساعت مشاوره و در نهایت انجام آزمایشات ژنتیک، می توان از این گونه تولدها جلوگیری کرد.

رحیمی نسب خاطرنشان کرد: زوجها اگر هم قبل از ازدواج موفق به انجام این مشاوره نشدند، حداقل قبل از بارداری یا در ماه های نخست بارداری برای این مهم اقدام کنند تا بتوانیم از تولد نوزادان معلول جلوگیری کنیم.

بیش از 43 هزار نفر در استان یزد زیر پوشش بهزیستی هستند

مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد گفت: هم‌ اکنون بیش از 43 هزار نفر در استان یزد زیر پوشش بهزیستی هستند و از خدمات مختلف این سازمان بهره ‌مند می ‌شوند.

رحیمی ‌نسب اظهار داشت: 18 هزار و 300 از افراد زیر پوشش را معلولان تشکیل می ‌دهند و بقیه افراد شامل زنان سرپرست خانوار، سالمندان، کودکان بی ‌سرپرست و ... هستند.

وی در ادامه این نشست با اشاره به سی‌ امین سالگرد تاسیس بهزیستی و فرا رسیدن هفته بهزیستی افزود: در این سال رویکرد ما، بهزیستی شناسی است زیرا با همه تلاش‌ هایی که در این سازمان انجام شده، فعالیتها و وظایف آن مغفول مانده است.

رحیمی‌ نسب خاطرنشان کرد: تلاش می ‌کنیم در سال جاری بر اساس برنامه ‌ریزیهای انجام شده، فعالیتهای این سازمان را به منظور جذب هرچه بیشتر مشارکتهای مردمی، از طریق رسانه‌ ها معرفی کنیم.

40 درصد هزینه های بهزیستی با مشارکت مردم تامین می شود

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در زمینه جذب مشارکتهای مردمی عنوان کرد: هم‌اکنون 40 درصد هزینه‌های بهزیستی توسط خیران و مشارکت‌های مردمی تامین می ‌شود.

رحیمی‌نسب بیان داشت: بهزیستی به دلیل ارائه خدمات بسیار متنوع به اقشار مختلف مردم، هر نوع سلیقه خیران را تامین می ‌کند و در هر زمینه‌ ای که مدنظر خیران باشد، قادر به جذب کمکهای مالی و معنوی آنها هستیم.

وی همچنین با اشاره به خط مشی‌ سازمان بهزیستی اظهار داشت: اجرای برنامه‌ های پیشگیرانه برای کاهش ورودیها و افزایش خروجی دو برنامه اصلی سازمان بهزیستی و تمامی برنامه‌ های این نهاد در این راستا انجام می‌شود.

50 عنوان برنامه در هفته بهزیستی در یزد اجرا می شود

رحیمی نسبتبا اشاره به برنامه‌ های هفته بهزیستی یادآور شد: امسال بیش از 50 عنوان برنامه در طول هفته بهزیستی در 11 شهرستان استان یزد اجرا می‌شود و 60 مرکز شامل مهدکودک، موسسات خیریه، مرکز توانبخشی، شیرخوارگاه و ... نیز در این هفته افتتاح می‌ شود.

وی همچنین تجلیل از جانبازان بهزیستی به دلیل تقارن روز جانباز با هفته بهزیستی، عطرافشانی قبور شهدا، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی،‌ دیدار با امام جمعه و استاندار، حضور یکپارچه در نمازجمعه و ... را از جمله برنامه ‌هایی اعلام کرد که برای این هفته تدارک دیده شده است.

1367 مسکن مددجویی در استان یزد در دست اجراست

وی همچنین با اشاره به بحث مسکن مددجویان طی چهار سال گذشته بیان داشت: هزار و 367 واحد در گستره استان یزد در دست اجراست که تاکنون 800 واحد آن تحویل شده و بقیه واحدها نیز تا دهه فجر امسال به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود.

رحیمی ‌نسب عنوان کرد: برای اجرای طرح مسکن مددجویان استان یزد هشت میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه شده که 40 درصد از کل این هزینه‌ ها توسط دولت، 35 درصد توسط خیران و مشارکت‌های مردمی و 25 درصد نیز توسط خود مددجویان تامین شده است.

وی یادآور شد: طرح مسکن مددجویان بهزیستی، امسال در قالب نهضت مسکن مهر اجرا خواهد شد که شرایط مطلوبتری برای مددجویان دارد.

از 25 تا 30 تیرماه هفته بهزیستی نامگذاری و تعیین شده است.