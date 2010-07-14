میشل عون به دیدار نصرالله رفت / تاکید بر ادامه هماهنگی و تفاهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، "میشل عون" به همراه "جبران باسیل" وزیر انرژی لبنان با سید حسن نصرالله دیدار کرد.



در این دیدار که الحاج حسین الخلیل و الحاج رفیق صفا از اعضای حزب الله حضور داشتد، آخرین تحولات سیاسی لبنان و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



عون و نصرالله همچنین به پرونده دولت لبنان و همچنین طرحها و پیشنهادهایی که در پارلمان برای ارائه به دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیری اسبق لبنان بررسی می شود و همچنین تهدیدهای مستمر رژیم صهیونیستی علیه لبنان پرداختند.

دبیرکل حزب الله لبنان و رئیس جریان ملی آزاد در این دیدار بر ادامه تفاهم و هماهنگی کامل میان دو طرف برای مقابله با تمام احتمالات به گونه ای که در خدمت به منافع ملی لبنان باشد، تاکید کردند.