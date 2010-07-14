خبرنگاران یزدی نیازمند خانه مطبوعات فعال و پیگیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود عالیشوندی عصر چهارشنبه در جمع اعضای شورای مرکزی خانه مطبوعات استان یزد اظهار داشت: فعالیت خانه مطبوعات با ویژگی های یاد شده می تواند بخشی از نگرانی ها به ویژه در بخش خبرنگاری را کاهش دهد.

وی افزود: خانه مطبوعات می ‌تواند نقش موثری در زمینه حمایت و هدایت خبرنگاران به ویژه در استان یزد داشته باشد.

عالیشوندی خاطرنشان کرد: خانه مطبوعات می‌تواند نقش پدر مطبوعات را ایفا کند و با تعریف ساز و کارهای مناسب در زمینه حمایت و هدایت خبرنگاران موثر باشد.

وی با بیان اینکه کار خبرنگاری کاری سخت و طاقت ‌فرسا است، بیان داشت: طاقت ‌فرسا بودن کار خبرنگاری شوخی نیست و کار خبرنگاری به واقع در ردیف مشاغل سخت است.

عالیشوندی با بیان اینکه استرس به نوعی قاتل خاموش انسانهاست تاکید کرد: استرس در شغل خبرنگاری مضاعف است و باید تشکیلاتی نظیر خانه مطبوعات در حمایت از خبرنگاران وجود داشته باشد.

وی در عین حال تاکید کرد: اختلاف سلیقه‌ ها را می‌ توان با مذاکره و گفتگو در سطح جامعه برطرف کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به ترویج خرافات در سطح جامعه و نقش رسانه‌ ها در این زمینه بیان داشت: طرح مباحث خرافاتی نظیر اختاپوس و پیشگویی مسابقات جام جهانی در حقیقت ترویج خرافه‌پرستی به بهانه جام جهانی است.

وی با تاکید بر اینکه اسلام دین خردگرایی است، خاطرنشان کرد: باید مراقب بود تا اسیر چنین جریانات فرهنگی نشویم و مطبوعات باید در این زمینه با دیدگاه نقادی وارد شوند و راه را نشان دهند.