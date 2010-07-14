دولت ارتقاء فرهنگ عمومی را با قوت و جدیت دنبال خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز چهارشنبه در جلسه هیئت وزیران پس از گزارش وزیر کشور درباره فعالیت های انجام شده در رابطه با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، در سخنانی تداوم اقدام‌های گسترده فرهنگی دولت را در حمایت از مجموعه های فرهنگی و دینی کشور به ویژه احیاء گفتمان انقلاب و اسلام ناب محمدی (ص) مورد تاکید قرار داد و گفت: باید در کنار اینگونه اقدام‌ها موضوعاتی مانند تولید مسکن ارزان، تسهیل و حمایت از ازدواج آسان و تلاش برای اشتغال جوانان که نقش غیر مستقیم ولی موثر در ترویج فرهنگ و ارزشها دارد با جدیت پیگیری شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اهتمام دولت برای ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه اظهار داشت: دولت دهم در پیگیری رویکرد فرهنگی خود مصمم است و با توجه به تدریجی بودن تاثیرات برنامه ریزی های فرهنگی، تلاش برای ارتقاء فرهنگ عمومی را با قوت و جدیت دنبال خواهد کرد.

وی همچنین فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل عباس(ع) و امام سجاد(ع) را به همه مسلمانان و کسانی که در دفاع از اسلام و قرآن به آن حضرت اقتدا می نمایند، تبریک گفت.

در این جلسه وزیر کشور در گزارشی با اشاره به تشکیل 6 کارگروه تخصصی در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی اعلام کرد: ستاد ، وظایف 26 دستگاه اجرایی، سازمان‌ها و نهادهایی را که در قانون حجاب و عفاف شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود را دنبال کرده است و تاکنون 38 برنامه ملی، حاصل توافق با دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب ستاد صیانت رسیده که به تدریج در حال اجرایی شدن است.

گفتنی است در این جلسه همچنین سید حسین صابری با موافقت هیئت وزیران به عنوان استاندار اردبیل انتخاب و از خدمات منصور حقیقت پور استاندار قبلی تشکر و قدردانی شد.

هیئت دولت در این جلسه به پیشنهاد وزارت کشور با ایجاد شهرستان گالیکش در استان گلستان موافقت کرد.

