مشکلی برای تامین مرغ مصرفی ماه رمضان در یزد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مهراب اسکندری عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم انعقاد این تفاهم‌ نامه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تفاهم‌ نامه به منظور تامین، ذخیره‌ سازی و توزیع مرغ به امضا رسیده است.

وی افزود: با رایزنی‌ های انجام شده با وزارت بازرگانی، مجوز خرید و ذخیره‌ سازی مرغ مصرفی ماه مبارک رمضان به استان یزد اعطا شد و استان یزد در حال حاضر تنها استانی است که در مهیا کردن تفاهم ‌نامه پیشتاز بوده است.

اسکندری با اشاره به مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات تنظیم بازار کشور خاطرنشان کرد: پیگیری‌ ها و اقدامات لازم برای خرید و ذخیره‌ سازی حداقل هزار تن مرغ انجام شده و در حال حاضر تفاهم‌نامه‌ ذخیره‌‌ سازی حداقل هزار تن مرغ منجمد در حضور اعضا به امضای طرفین رسید و انتظار می ‌رود در آینده نزدیک به میزان مورد نیاز مرغ دست یابیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان یزد افزود: اعطای تسهیلات برای خرید و ذخیره‌ سازی مرغ نیز پیگیری می‌ شود تا با توجه به فرصت محدود، مساعدت لازم از سوی استانداری و بانک عامل مدنظر به عمل آید.

وی در مورد دفاتر دانش ‌آموزی نیز بیان داشت: تفاهم‌نامه خرید دفاتر دانش ‌‌آموزی برای سال تحصیلی 90 - 89 با واحد تولیدی نیز امضا و دفاتر خریداری شده و در مردادماه به استان یزد حمل خواهد شد.

اسکندری ضمن قدردانی از اقدامات و پیگیری ‌های به عمل آمده از سوی استاندار یزد در ارتباط با تسهیل روند ورود دام زنده و بهبود وضعیت گوشت قرمز در استان یزد نیز خاطرنشان کرد: موضوع تامین کالاهای پروتئینی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ از حساسیت ویژه ‌ای برخوردار است بر همین اساس تصمیمات شورا می ‌تواند در حل مشکلات مرتبط موثر و کارآمد باشد.

اسکندری با ارائه گزارشی از آمار دام موجودی استان یزد، خواستار اعلام به موقع و در حد نیاز استان به دام به استانهای مبداء از سوی دامپزشکی استان یزد شد.