تمامی تعاونی های یزد فعال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، خسرو دهلوی عصر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات تعاونی‌ های استان یزد اظهار داشت: برخی تعاونی‌ ها بعد از مدتی فعالیت با مشکلاتی روبرو می‌ شوند که این امر سبب توقف کار آنها می‌ شود اما اداره کل تعاون استان یزد در صدد است با برنامه‌ ریزی‌ های انجام شده، در حد توانایی خود به این تعاونی‌ ها کمک کند.

وی افزود: اداره کل تعاون استان یزد با بهره‌ گیری از کارشناسان خود بعد از یک دوره یک تا دو ساله به سراغ تعاونی‌ های غیر فعال استان یزد می‌ رود و به بررسی مشکلات آنها خواهد پرداخت و بر اساس قوانین تا جایی که بتواند برای فعال شدن آنها تلاش و مساعدت خواهد کرد.

دهلوی با اشاره به برخی حمایتهای اداره کل تعاون استان یزد از تعاونی ‌های غیرفعال بیان داشت: اگر تعاونی قدرت مالی ضعیفی دارد، در صورتی ‌که بدهی معوقه نداشته باشند، با توجه به درخواست تعاونی و معرفی به مراجع ذیربط و در اختیار قرار دادن تسهیلات او را یاری خواهد کرد یا اگر اعضا در حرفه خود ضعیف عمل کنند، به آنها نیروهای جایگزین باتجربه معرفی می‌ شود و در مجموع راهنمایی فنی، کمک برای دریافت وام و تسهیلات و مشاوره از جمله فعالیتهای ادارات تعاون در قبال این تعاونی‌ هاست.

وی یادآور شد: البته برخی تعاونی‌ ها فعال هستند اما چون صورتهای مالی شرکت را دراختیار اداره تعاون قرار نمی ‌دهند یا هیئت مدیره را به موقع انتخاب نمی‌ کنند، طبق قانون غیرفعال تشخیص داده می‌ شوند.

عوامل ساختاری مهمترین عامل غیرفعال شدن تعاونی هاست

دهلوی با اشاره به اینکه مهمترین عوامل غیرفعال شدن تعاونی ‌ها، عوامل ساختاری است، عنوان کرد: عوامل ساختاری مثل زمین، آب،برق و ... از ابتدا می‌تواند در روند کار تاثیرگذار باشد زیرا فراهم کردن این شرایط حداقل شش ماه طول می ‌کشد.

دهلوی خاطرنشان کرد: کمبود قدرت سرمایه‌ گذاری خود اعضا و نداشتن سهم آورده، سنجیده نبودن طرح مورد نظر، وجود نوسانات بازار و رکود در فروش محصولات از عوامل مهم غیر فعال شدن شرکتهای تعاونی است.

وی ادامه داد: البته عدم سازش و تفاهم بین اعضا و عدم اعتماد و شفاف نبودن حسابهای مالی نیز از عواملی است که در رده‌ های پایین‌ تر موجب منحل شدن یک تعاونی می ‌شود.

دهلوی به تشکلهای تعاونی پیشنهاد کرد: متقاضیان مشاغلی را انتخاب کنند که توجیه اقتصادی داشته باشند و تمام جوانب کار را بسنجند و اگر در کاری خود یا شرکایشان تجربه عملی یا تحصیلات آکادمی ندارند،وارد آن حرفه نشوند و از مشاوره مشاوران تعاون بهره ‌مند شوند.

فعالیتهای تعاونی ها باید به عنوان یک فعالیت اصلی برای افراد به شمار رود

وی تاکید کرد: بسیاری به تعاونی ‌ها به عنوان یک فعالیت فرعی نگاه می‌ کنند در حالی که تعاونی باید به عنوان فعالیت اصلی مطرح باشد و کسانی‌ که کار دولتی دارند نباید وارد این مقوله شوند زیرا فعالیت تعاونی به حاشیه رانده می ‌شود و سرمایه آنها از بین می ‌رود.

دهلوی یادآور شد: بیشترین تعاونی‌ های غیرفعال به لحاظ حجم تعاونی‌ها در بخش صنعتی بوده و همین بخش بالاترین آمار فعالیت را نیز به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: بیشتر مراجعان ما جوان هستند و در سالهای اخیر درصد مراجعه قشر تحصیلکرده نسبت به سال‌های گذشته بیشتر بوده و می ‌توان گفت که روند تشکیل تعاونی‌ ها نیز در این سال‌ها رو به افزایش بوده است.