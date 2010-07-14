دیدار ایاد علاوی با حکیم/ تاکید رهبر ائتلاف ملی بر تسریع در تشکیل دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات، درادامه رایزنی رهبران گروههای عراقی برای خروج از بحران کنونی"عمار حکیم" رئیس ائتلاف ملی و"ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه با یکدیگر دیدار کردند.

دراین دیدار طرفین تحولات سیاسی و موانع پیش روی تشکیل دولت به ویژه پس از تعویق نشست پارلمان را مورد بحث قرار دادند.

عمار حکیم در این دیدار از همه گروههای یپروز انتخابات خواست که برای خروج از بحران کنونی به راهکار مشترک روی آورند و افزود: باید توافقاتی برای سرعت بخشیدن به تشکیل دولت جدید که همه طیفهای عراقی را درخود داشته باشد، شکل گیرد.

از سوی دیگر ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه نیز برضرورت ازمیان برداشتن موانع پیش رو که زمینه را برای تشکیل دولت مشارکت ملی فراهم می آورد، تاکید کرد.

گروههای عراقی که همچنان با بحران تشکیل دولت دست وپنجه نرم می کنند اخیرا برای دستیابی به توافق بیشتر باز هم جلسه پارلمان را به تعویق انداختند.