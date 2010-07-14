صابری استاندار اردبیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید حسین صابری با این انتخاب جایگزین منصور حقیقت پور استاندار قبلی اردبیل شد .
هیئت دولت در جلسه امروز خود از خدمات حقیقت پور قدردانی کرد .
صابری در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت از سمت استانداری لرستان کنار گذاشته شده بود .
سید حسین صابری در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت به عنوان استاندار اردبیل منصوب شد .
به گزارش خبرگزاری مهر ، سید حسین صابری با این انتخاب جایگزین منصور حقیقت پور استاندار قبلی اردبیل شد .
هیئت دولت در جلسه امروز خود از خدمات حقیقت پور قدردانی کرد .
صابری در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت از سمت استانداری لرستان کنار گذاشته شده بود .
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