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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۳۰

با موافقت هیئت دولت؛

صابری استاندار اردبیل شد

صابری استاندار اردبیل شد

سید حسین صابری در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت به عنوان استاندار اردبیل منصوب شد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید حسین صابری با این انتخاب جایگزین منصور حقیقت پور استاندار قبلی اردبیل شد .

هیئت دولت در جلسه امروز خود از خدمات حقیقت پور قدردانی کرد .

صابری در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت از سمت استانداری  لرستان کنار گذاشته شده بود .

کد مطلب 1116941

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