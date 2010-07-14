300 هزار متر مربع فرش دستباف به خارج از کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، عبداله بهرامی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از قالیبافان نمونه شهرستان میاندواب با اعلام این مطلب گفت: این میزان فرش به ارزش 900 میلیارد ریال به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس صادر شده است.

وی با بیان اینکه استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان و قم به ترتیب بیشترین میزان صادرات فرش دستباف را به خود اختصاص داده اند، اظهار داشت: دو سوم فرشهای صادر شده درشت بافت و بقیه ریز بافت بوده اند.

جعفر صادق اسکندری رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: سال گذشته به ارزش 35 میلیون دلار فرش دستباف از آذربایجان غربی به کشورهای خارجی صادر شد که انتظار می رود این میزان در سال جاری افزایش یابد.

امام جمعه، فرماندار و رئیس اداره تعاون شهرستان میاندوآب نیز در این مراسم بر حل مشکلات قالیبافان از جمله تامین مواد اولیه و پرداخت تسهیلات بانکی تاکید کردند.