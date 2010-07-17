رویکرد جدید روسیه در برابر ایران نتیجه سیاست تغییر اوباما است

حسین علایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه علیه فعالیت های هسته ای ایران اظهار داشت: پس از روی کار آمدن اوباما ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت با ایجاد تغییر در سیاست خارجی خود ازحالت یکجانبه گرایی به چند جانبه گرایی، کشورهای مهم و تاثیرگذار دنیا را در مسائل بین المللی با خود همسو سازد.

وی افزود: براین اساس در مورد پرونده هسته ای ایران نیز آمریکائیها بدنبال این بودند که کشورهایی را که مانع از حرکت شان بسوی فشارهای بیشتر علیه ایران جهت توقف غنی سازی می شوند را با اعمال روشهایی با خود همراه کنند.

این تحلیلگر مسائل بین المللی روسیه را یکی از کشورهای مهمی به شمار آورد که با سیاستهای در پیش گرفته شده آمریکا همراه شد وافزود: آمریکا با به تعلیق درآوردن استقرار سپر موشکی در چک ولهستان، کاهش دخالت در امور کشورهای اوکراین، گرجستان و قرقیزستان موفق به جلب نظر روسیه شد.

وی اضافه کرد: از سویی دیگر آمریکا تلاش کرد که نقشی را در مسائل بین المللی به روسیه بدهد بطوریکه براساس سند "ان.پی.آر" ایالات متحده تصمیم گرفت که روسیه را که تا پیش از این بعنوان تهدید هسته ای علیه آمریکا مطرح بود را از فهرست تهدید خارج کند و حتی در موضوعات کاهش زرادخانه های هسته ای و تغییر ماهیت جنگ افزارهای هسته ای روسیه را به همکار خود تبدیل کند.

فرمانده سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در این راستا روسیه هم از سال گذشته تصمیم گرفت که در مسائل هسته ای علیه ایران با آمریکا همکاری کند که نتایج این همکاری شامل "جلوگیری از واگذاری موشکهای "اس300" به ایران، به تعویق انداختن راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، همراهی با آمریکا در صدور قطعنامه 1929 واستفاده از ظرفیتهای تبلیغاتی و روانی علیه ایران" بود.

وی ادامه داد: بنابراین سیاست تغییری که اوباما بدنبال آن بود در حوزه مدیریت موضوع هسته ای ایران تا حد زیادی به اجرا درآمد و روسیه و چین نیز بطور قابل توجهی در این زمینه با هم هماهنگ شدند که متاسفانه ایران به آن توجهی نداشت.

این تحلیلگر مسائل بین المللی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران روسیه را در پرونده هسته ای خود بصورت کامل بازی نداد، به گونه ای که روسیه از ظرفیت امکان چانه زنی بیشتر با آمریکا بر سر پرونده هسته ای ایران ناکام ماند، گفت: بنابراین روسیه در گذشته از موضوع هسته ای ایران که برای چانه زنی با آمریکا استفاده کرده بود احساس کرد که در ادامه کار ظرفیت هسته ای ایران برای چانه زنی بیشتر با آمریکا رو به اتمام است و در این شرایط بود که به منظور گرفتن امتیاز بیشتر از آمریکا سعی نمود تا همکاری بیشتری را با واشنگتن نشان دهد.