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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۵۷

امروز در تهران؛

کاردار کانادا به وزارت امور خارجه احضار شد

کاردار کانادا به وزارت امور خارجه احضار شد

کاردار موقت کانادا در تهران در اعتراض به نقض حقوق بشر توسط پلیس ضد شورش کانادا در برخورد با تظاهرکنندگان منتقد اجلاس جی بیست و نیز وضعیت دستگیر شدگان به اداره حقوق بشر وزارت امورخارجه احضار شد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، نماینده  ایران در اداره حقوق بشر وزارت خارجه در این دیدار ضمن تسلیم یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران به کاردار موقت کانادا از برخورد خشن و غیر انسانی پلیس تورنتو با تظاهرکنندگان و نیز بازداشت گسترده آنان انتقاد کرد.

وی همچنین تعهدات بین المللی کانادا را در خصوص رعایت حقوق افراد در برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز و نیز سایر حقوق شهروندی یادآور گردید و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت نامعلوم دستگیرشدگان در تجمعات یاد شده خواستار اطلاع رسانی دولت کانادا در این خصوص در اسرع وقت گردیده و نیز بر رعایت حقوق بازداشت شدگان و برخورد قانونی با نیروهای متخلف پلیس تاکید کرد.

کاردار موقت کانادا در تهران نیز اذعان کرد که نگرانی های جمهوری اسلامی ایران و مطالب مطروحه در این دیدار را به اطلاع اتاوا خواهد رساند.

کد مطلب 1116945

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