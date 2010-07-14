کاردار کانادا به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، نماینده ایران در اداره حقوق بشر وزارت خارجه در این دیدار ضمن تسلیم یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران به کاردار موقت کانادا از برخورد خشن و غیر انسانی پلیس تورنتو با تظاهرکنندگان و نیز بازداشت گسترده آنان انتقاد کرد.

وی همچنین تعهدات بین المللی کانادا را در خصوص رعایت حقوق افراد در برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز و نیز سایر حقوق شهروندی یادآور گردید و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت نامعلوم دستگیرشدگان در تجمعات یاد شده خواستار اطلاع رسانی دولت کانادا در این خصوص در اسرع وقت گردیده و نیز بر رعایت حقوق بازداشت شدگان و برخورد قانونی با نیروهای متخلف پلیس تاکید کرد.

کاردار موقت کانادا در تهران نیز اذعان کرد که نگرانی های جمهوری اسلامی ایران و مطالب مطروحه در این دیدار را به اطلاع اتاوا خواهد رساند.