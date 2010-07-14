مجتمع آبرسانی ولی عصر (عج) در نیر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فرماندار نیر در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: مجتمع آبرسانی ولی عصر (عج) واقع در روستای "ایلانجیق" با بهسازی دو دهنه چشمه محقق شده است.

علیرضا نعمت سلطانی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه 2.7 کیلومتر خط انتقال و سه کیلومتر شبکه بهسازی شده است، افزود: با بهره برداری از این مجتمع 200 مشترک جدید از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

وی اضافه کرد: هم اکنون بیش از 50 روستای شهرستان نیر با جمعیتی نزدیک به 12 هزار نفر تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار دارند.

فرماندار نیر همچنین از اتصال شبکه گاز روستای ایلانجیق به شبکه سراسری گاز در سال جاری خبر داد و بیان داشت: طرح ویژه فاضلاب روستایی روستای ایلانجیق نیز هم اکنون در مرحله امکان سنجی است.

وی با تاکید بر تسریع در روند اجرایی طرحهای بهسازی راه های ارتباطی این روستا تصریح کرد: وظیفه مامحرومیت زدایی از منطقه است و تا زمان تأمین رفاه و آسایش همه مردم، این تلاشها ادامه خواهند یافت.

نعمت سلطانی متذکر شد: در راستای عملی نمودن سیاستهای عدالت محورانه دولت، عزم مسئولان استانی برای رفع مشکلات روستاها جدی بوده و امیدواریم با همکاری و همدلی مردم این رویه شتاب هر چه بیشتری بگیرد.

وی با اهدا یک دستگاه ماشین حمل زباله و 500 میلیون ریال برای اجرای طرح هادی در این روستا، کلنگ پروژه تجهیز و نوسازی شبکه آبیاری و زه کشی اراضی روستای خان قشلاقی را به زمین زد.