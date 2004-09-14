حمايت مجدد شيوخ خليج فارس از ادعاهاي واهي امارات درباره جزاير سه گانه ايراني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان، وزراي امور خارجه عضو شوراي همكاري خليج فارس در غياب سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان و وزير امور خارجه قطر كه هر دو آنها به علت بيماري در خارج از كشورهايشان بسر مي برند، به يكي ديگر از نشست هاي تكراري و بي نتيجه خود در جده پايان دادند.



اعضاي شوراي همكاري خليج فارس كه البته موضع گيري ها و قطعنامه هاي آنها تنها جوهري بر روي كاغذ بوده و هيچ ضمانت اجرايي نداشته است با حمايت از ادعاهاي واهي و بي اساس امارات درباره جزاير سه گانه ايراني تنب بزرگ ، تنب كوچك و ابوموسي در بيانيه اي اعلام كردند كه شورا بار ديگر بر مواضع ثابت مربوط به آن يعني حمايت مطلق از حق حاكميت امارات عربي متحده بر جزاير سه گانه اشغالي تنب بزرگ،تنب كوچك و ابوموسي و آب هاي منطقه اي و فضاي هوايي و فلات قاره و منطقه اقتصادي ويژه جزاير سه گانه به اعتبار جز لايتجزء از دولت امارات عربي متحده تاكيد مي كند.



شيوخ عرب با تاسف ازتداوم نبود هيچ نتيجه مثبت از تماس ها با جمهوري اسلامي ايران درباره جزاير سه گانه براي حل مناقشه و تقويت امنيت و ثبات در منطقه ابراز اميدواري كردند كه تماس هاي جاري به نتايج مثبت مورد نظر دست يابد .



شيوخ خليج فارس بر تداوم بررسي تمام راه ها و شيوه هاي مسالمت آميز كه منجر به اعاده آنچه حق امارات بر جزاير سه گانه ايراني خوانده اند، تصريح كردند.



در بيانيه اين شورا درباره عراق از حل مسالمت آميز بحران نجف ابراز خرسندي شده است و شورا ابراز اميدواري كرد كه اين امر مقدمه اي براي ثبات و صلح در عراق باشد .



شيوخ همچنين تهديدهاي اسرائيل عليه سوريه را تقبيح كردند و آن را باعث افزايش دامنه تنش و نابسامان شدن اوضاع در منطقه تلقي كردند كه هيچ خدمتي به تلاش هاي هدفمند براي احياي روند صلح و تحقق امنيت و ثبات در خاورميانه نمي كند.



در بيانيه اعضاي شوراي همكاري به اشغالگران اسرائيلي درباره هرگونه ضربه زدن به اماكن مقدس و زيان رساندن به مسجد الاقصي هشدار داده شده است و اقدام احتمالي اسرائيل در هتك حرمت مقدسات را باعث جريحه دار شدن احساسات مسلمانان تلقي كرده است.



وزيران امور خارجه شوراي همكاري بار ديگر از آمريكا خواستند براي واداركردن اسرائيل به عمل به نقشه راه به اين رژيم فشار وارد كنند .

وزيران امور خارجه شوراي همكاري از قطعنامه آمريكايي 1559 در شوراي امنيت درباره لبنان كه از سوريه خواسته است نيروهاي خود را از خاك لبنان خارج كند، حمايت كردند.

همچنين دراين بيانيه از واشنگتن خواسته شده است تل آويو را وادار كند به نقشه راه احترام گذاشته و به مفاد آن عمل كند و از تمام اراضي اشغالي عربي خارج شود.

شايان ذكراست با وجودي كه هم امارات وهم شيوخ خليج فارس مي دانند كه هيچ مدرك وادله اي براي اثبات ادعاهاي پوچ و بي اساس خود درباره جزاير سه گانه ايراني و اثبات ادعاهاي مبني بر مالكيت بر اين جزاير ندارند اما با اين حال هيچ نشستي در ميان اعراب برگزار نمي شود مگر اينكه چنين ادعاهايي در آن مطرح مي شود و شيوخ نيز بدون توجه به تبعات اين حمايت كوركورانه خود و تاثير آن برروابطشان با جمهوري اسلامي ايران از ادعاهاي امارات حمايت كرده و مي كنند.



جمهوري اسلامي ايران بارها با رد ادعاهاي واهي امارات درباره جزاير سه گانه ايراني بر حاكميت مطلق خود بر اين جزاير با استناد به مدارك موثق و تغيير ناپذير و لاينفك بودن جزاير سه گانه از خاك خود تاكيد كرده است.



تهران بارها تاكيد كرده است كه حاكميتش بر جزاير سه گانه نيازي به تكرار ندارد و اين جزاير جز لاينفك خاك ايران است و ادعاهاي ابوظبي واهي و فاقد پشتوانه حقوقي و سياسي است.



لازم به ذكر است نود ودومين نشست شوراي همكاري خليج فارس در شهر جده عربستان برگزار شد.

