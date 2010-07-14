غرب از اسرائیل بعنوان مترسکی برای مسلمانان استفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر چهارشنبه در جمع هنرمندان و نخبگان در حسینه ثارالله کرمان اظهار داشت:60 سال پیش غرب با تاسیس اسرائیل در منطقه از این رژیم جعلی به عنوان مترسکی برای مسلمانان انقلابی استفاده کرد.

وی با اشاره به جنایات این رژیم جعلی افزود: در جنگ جهانی اول نیز غرب با حمله به عثمانی جهان اسلام را به 14 کشور تبدیل کرد تا بلعیدن این کشورهای اسلامی برایشان ساده تر شود.

آیت الله نوری همدانی افزود: هم اکنون نیز شورای امنیت به دکان غرب تبدیل شده است بطوریکه آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس اعضای دائم این شورا هستند و در واقع این شورا را به دکانی برای رسیدن به منافعشان تبدیل کرده اند.

وی ادامه داد: وجود حق وتو برای این کشورها بیانگر این است که می خواهند از این شورا برای رسیدن به مطامع خود استفاده کنند.

این مرجع بزرگ شیعیان با اشاره به اینکه در این شرایط ایران اسلامی خاری برچشم دشمنان اسلام است، افزود: انقلاب ایران تمام معادلات غرب را به هم زد.

وی ضمن اشاره به دشمنی های غرب با ایران گفت: غرب از اینکه اسلام قدرت دوران صدر اسلام را پیدا کند هراس دارد و دست به اسلام ستیزی می زنند.

آیت الله نوری همدانی خاطرنشان کرد: راه اندازی جنگ در عراق و افغانستان در همین راستا بوده است و جنگ نرم را نیز در تمام کشورهای مسلمان به صورتهای مختلف آغاز کرده اند.

وی با اشاره به فتنه انگیزیهای دشمنان در کشور افزود: در انقلاب ایران پنج مرحله ریزی و پالایش در کشور روی داده است.

وی از کنار رفتن نهضت آزادی، لیبرالها و تسخیر لانه جاسوسی، برکناری بنی صدر، منافقان، سوسیالیتها، کومونیستها، کنار رفتن سکولارها پس از انتخابات به عنوان ریزش های صورت گرفته نام برد.

استاد حوزه با اشاره به هتاکی های فتنه گران به انقلاب و ارزشهای اسلامی پس از انتخابات، خاطرنشان کرد: اینها چراغ سبز جریان فتنه به غرب و دشمنان اسلام بود اما مردم با هوشیاری در مقابل این جریان استقامت کردند.

مرجع شیعیان با اشاره به لزوم علم آموزی توسط مسلمانان، افزود: در دین اسلام بارها به علم آموزی تاکید شده است و در قرآن 80 بار بر علم آموزی تاکید شده است.

وی ادامه داد: در زمانی که غرب و دنیا در جهالت بسر می بردند در کشورهای اسلامی مراکز علم آموزی وجود داشت و در آن زمان که یک کتابخانه هم در غرب نبود در کشورهای مسلمان علم تولید می شد و غرب با تکیه بر علوم مسلمانان پیشرفت کرد اما در شرق به دلیل وجود سلاطین فاسد و خوشگذران، جهالت باقی ماند.

وی اضافه کرد: بسیاری از اصطلاحات رایج در علوم برگرفته از کلمات عربی است و این نشان از تولید علم در کشورهای اسلامی است.

وی با تاکید بر علم ورزی در بین مسلمانان و در ایران گفت: پیامبر اسلام(ص) در حدیثی می فرمایند اگر علم در ثریا باشد مردمی از ایران به آن علم دست می یابند.

وی درخصوص هنر نیز افزود: اسلام به هنر متعهد است و با هنری که با اسلام هماهنگ باشد تاکید دارد.

وی قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را سرشار از هنر دانست و گفت: فصاحت و بلاغت موجود در این منابع هنر است.