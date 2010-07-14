میزان پرداخت غیرحضوری قبوض در قم مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا زهرهوند بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم اهدای جوایز طرح همراه فجر همراه اول که در محل فرهنگسرای جوان قم برگزار شد اظهار داشت: تنها 27 درصد مشترکین ثابت و41 درصد مشترکین همراه قبوض خود را به صورت غیرحضوری پرداخت میکنند که در مقایسه با آمار کشوری که رقم 55 درصد را در مورد تلفنهای همراه نشان میدهد رقم پائینی محسوب میشود.
وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری نهادهای مختلف و بانکها، این حجم پرداختها افزایش پیدا کند.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم هدف از اجرای طرح فجر همراه اول را تشویق مشترکین برای پرداخت غیرحضوری و به موقع قبوض دانست و افزود: طرح مشابه تشویقی برای مشترکین تلفن ثابت که قبوض خود را به صورت غیرحضوری و به موقع پرداخت میکنند در هفته دولت در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه سیاست دولت الکترونیک از سالها قبل به عنوان برنامهای اصولی مصوب شده و در حال اجراست افزود: دولت الکترونیک به این معناست که سازمانهای دولتی و خدماتی به گونهای خدمات خود را ارائه کنند که نیاز به حضور مردم در محل نبوده و از طریق سامانههای غیرحضوری قابل دسترس باشند.
وی یکی از محاسن دولت الکترونیک را فراوانی نقاط دسترسی دانست و گفت: امکان دسترسی از منزل، سرعت بالا، سهولت در ارائه خدمات، صرفه جویی در مصرف زمان و انرژی، بهبود شرایط زیست محیطی، کاهش تردد و بار ترافیکی، تسهیل در حسابرسی و وصول درآمدهای سازمانها از دیگر مزایای دولت الکترونیک است.
زهره وند خاطرنشان کرد: 621 هزار مشترک ثابت و همراه در استان فعال است که اگر هر یک از مشترکین فقط 30 دقیقه زمان برای پرداخت قبوض در بانکها صرف کنند معادل 36 سال زمان صرف خواهد شد که این موجب اتلاف و کاهش بهرهوری میشود.
لزوم گسترش دولت الکترونیک
معاون برنامهریزی استاندار قم هم طی سخنانی بر لزوم گسترش دولت الترونیک تاکید کرد و گفت: بسیاری از کشورها با استفاده از صنعت it توانستهاند هزینههای جاری دولت را تا 80 درصد کاهش دهند.
سید رضا دهناد ادامه داد: امروز باید به سمتی حرکت کنیم که هر کس دولت را در خانه خود ببیند.
وی افزود: دولت الترونیک موجب رسیدگی سریع به پروندهای قضایی شود و با زیرپوشش قراردادن جادههای کشور باعث کاهش تصادفات میشود.
لازم به ذکر است در این مراسم دو دستگاه خودروی پراید و 16 دستگاه گوشی به همراه خط تلفن همراه اول به برندگان ا ین طرح اهدا شد.
مرحله بعدی جوایز مشترکین همراه اول در قالب طرح میلاد و به مناسبت میلاد امام عصر(عج) برگزار میشود.
این طرح ویژه پرداخت کنندگان غیرحضوری همراه اول است که از اول فروردین 89 تا شهریورماه قبوض خود را از طریق سامانه 999 یا 09990 پرداخت میکنند.
در این دوره 555 هزار و 555 هزار جایزه از جمله پنج دستگاه خودروی مزدا ویژه پرداخت قبوض از دو سامانه 999 و09990 ، پنج دستگاه خودروی سمند ویژه پرداختکنندگان غیرحضوری، 500 دستگاه گوشی تلفن همراه و سیم کارت دائمی، پنج هزار بسته تخیف 20هزار تومانی، 50 هزار بسته تخفیف پنج هزار تومامی ویژه پرداخت کنندگان تا مهلت تعیین شده اهدا میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم میزان پرداخت غیرحضوری قبوض در این استان را مطلوب ندانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا زهرهوند بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم اهدای جوایز طرح همراه فجر همراه اول که در محل فرهنگسرای جوان قم برگزار شد اظهار داشت: تنها 27 درصد مشترکین ثابت و41 درصد مشترکین همراه قبوض خود را به صورت غیرحضوری پرداخت میکنند که در مقایسه با آمار کشوری که رقم 55 درصد را در مورد تلفنهای همراه نشان میدهد رقم پائینی محسوب میشود.
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