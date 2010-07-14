سرعین به پیاده شهر توریستی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، موسی کنعانپور عصر چهارشنبه در جلسه گردشگری این شهرستان اظهار داشت: اقدامات متعددی برای تقویت زیر ساختهای گردشگری و تحقق این مهم در این شهر آغاز شده است.

وی غرس شش هزار اصله درخت در محوطه کمپینگ، اختصاص حدود 1200 لیتر آب در ثانیه از خروجی سد اردبیل، تأمین تانکرهای آبرسانی و استقرار کانکسهای اطلاع رسانی برای مسافران را از جمله این اقدامات عنوان کرد.

شهردار سرعین با اشاره به حجم انبوه مسافران وارد شده به این منطقه طی روزهای اخیر اضافه کرد: با اتخاذ تدابیر و برنامه ریزیهای صورت گرفته در تأمین برق، درمان، نان و امنیت عمومی، هم هکنون در این منطقه گردشگری مشکلی وجود ندارد.

وی به اجرای طرح جمع آوری فاضلاب شهری سرعین اشاره کرد و ابراز داشت: اجرای این طرح مهم علاوه بر ارتقا ضریب بهداشت عمومی، به تامین بهداشت آبهای گرم معدنی نیز کمک خواهد کرد.

کنعانپور با اشاره به نظارتهای ویژه در خصوص وضعیت بهداشتی آبهای گرم معدنی و سرویسهای بهداشتی و کنترل قیمتها خاطرنشان کرد: به لحاظ تنوع و تعدد سلایق مخاطبان و ارائه انواع خدمات عمومی و کالاهای مصرفی در این منطقه، نظارتها باید تشدید شود.