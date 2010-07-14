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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۲۰:۱۷

ادامه رفتارسوال برانگیز روسیه/

لاوروف: حضور ترکیه و برزیل در مذاکره با ایران منتفی است

لاوروف: حضور ترکیه و برزیل در مذاکره با ایران منتفی است

وزیر خارجه روسیه در موضعی سوال برانگیز حضور ترکیه و برزیل در مذاکرات گروه 1+5 در مورد برنامه هسته ای ایران را منتفی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه در واکنش به خواست جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت ترکیه و برزیل در مذاکرات شش جانبه در مورد موضوع هسته ای این کشور گفت: بحثی در این مورد مطرح نیست.

وی با اشاره به توافق سه جانبه تهران که در آن کشورهای برزیل و ترکیه آمادگی خود را برای میانجیگری در مبادله سوخت هسته ای ایران اعلام کردند، افزود: شورای امنیت سازمان ملل شش کشور را به عنوان مراجع غیررسمی رسیدگی به موضوع هسته ای ایران به رسمیت شناخته است.
 
به گفته لاوروف علاوه بر شش کشور مذکور که عبارتند از روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان، برخی کشورها نیز از جمله ترکیه و برزیل برای میانجیگری در این مسئله ابراز علاقمندی کرده اند، اما این مسئله در دستور کار گروه 1+5 قرار ندارد.
 
بر این اساس دور جدید مذاکرات گروه 1+5 در مورد برنامه هسته ای ایران در ماه سپتامبر انجام خواهد شد. روز گذشته "منوچهر متکی" وزیر خارجه ایران از خواست تهران برای حضور ترکیه و برزیل در این گفتگوها خبر داد.
کد مطلب 1116976

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