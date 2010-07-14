قطعنامه مربوط به ترسیم مرزها با عراق قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دجله، در ادامه بحث وجدلها درباره مشکلات مرزی میان عراق وکویت "منصور العتیبی" نماینده کویت درسازمان ملل متحد هر گونه بازنگری درباره قطعنامه 388 مربوط به ترسیم مرزهای دو کشور را مردود دانست.

وی گفت: کویت هیچ گفتگویی را درباره پرداختن مجدد به قطعنامه مذکور درباره مرزهای عراق با کشورش را نخواهد پذیرفت و دولت عراق باید به قطعنامه های شورای امنیت واجرای آن پایبند باشد.

از سوی دیگر"قیس العزاوی" نماینده عراق در اتحادیه عرب بیان داشت:مشکلات مرزی میان عراق و کویت مانع پیشبرد مذاکرات میان دو کشور است.

نماینده عراق دراتحادیه عرب افزود: از اختیارات شورای امنیت نیست که مرزهای کشورها را ترسیم کند و سابقه قبلی در این زمینه وجود ندارد.

شایان ذکر است که قطعنامه 388 که توسط شورای امنیت به تصویب رسیده مرزهای خشکی ودریایی میان عراق وکویت ترسیم کرده است.