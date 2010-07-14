به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین رضایی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: برای پاسدارانی که موفق به کسب امتیاز لازم شدند گواهینامه مهارتی صادر شده است.



وی ادامه داد: امسال دوره خود امدادی و دیگر امدادی به صورت تخصصی در یک روز برای پاسداران برگزار خواهد شد.



وی همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی در حسینیه ثارالله ستاد سپاه استان قم خبر داد و گفت: بیماری‌های قلبی و عروقی دومین علت مرگ و میر در جهان به ویژه در ایران شناخته شده است و نیروهای مسلح نیز مستثنی از این مسئله نیستند از این رو بر آن شدیم کارگاهی با دعوت از اساتید مبرز برای پاسداران سپاه برگزار کنیم.



رضایی افزود: در این کارگاه موضوعاتی از قبیل حمله حاد قلبی، فشار خون، تغذیه صحیح و راه‌های مقابله با استرس توسط اساتیدی همچون دکتر مرادیان، دکتر صادقی‌پور، حق ویسی و ضیغمی ارائه شد.



وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی معاونت بهداشت سپاه استان قم اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته هر سه ماه کارگاه آموزشی با موضوعات مختلف برای پاسداران سپاه استان برگزار خواهد شد.



مسئول آموزش سپاه علی ابن ابیطالب(ع) افزود: نخستین کارگاه آموزشی در خرداد ماه سال جاری با موضوع بهداشت روانی با سخنرانی اساتید برجسته بهداشت و درمان در ستاد سپاه برگزار شد.



وی در پایان به تهیه و تدوین کتاب خود امدادی و دیگر امدادی اشاره کرد و گفت: این کتاب به ‌زودی انتشار و در بین کارکنان سپاه توزیع خواهد شد.