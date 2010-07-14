  1. استانها
  2. قم
۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۲۰:۲۷

شرکت 70 درصد پاسداران قم در دوره‌های امدادی

شرکت 70 درصد پاسداران قم در دوره‌های امدادی

قم - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش سپاه علی ابن ابیطالب(ع) استان قم گفت: در طول سال گذشته بیش از 70 درصد پاسداران استان قم در دوره‌های خود امدادی و دیگر امدادی شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین رضایی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: برای پاسدارانی که موفق به کسب امتیاز لازم شدند گواهینامه مهارتی صادر شده است.

وی ادامه داد: امسال دوره خود امدادی و دیگر امدادی به صورت تخصصی در یک روز برای پاسداران برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی در حسینیه ثارالله ستاد سپاه استان قم خبر داد و گفت: بیماری‌های قلبی و عروقی دومین علت مرگ و میر در جهان به ویژه در ایران شناخته شده است و نیروهای مسلح نیز مستثنی از این مسئله نیستند از این رو بر آن شدیم کارگاهی با دعوت از اساتید مبرز برای پاسداران سپاه برگزار کنیم.

رضایی افزود: در این کارگاه موضوعاتی از قبیل حمله حاد قلبی، فشار خون، تغذیه صحیح و راه‌های مقابله با استرس توسط اساتیدی همچون دکتر مرادیان، دکتر صادقی‌پور، حق ویسی و ضیغمی ارائه شد.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی معاونت بهداشت سپاه استان قم اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته هر سه ماه کارگاه آموزشی با موضوعات مختلف برای پاسداران سپاه استان برگزار خواهد شد.

مسئول آموزش سپاه علی ابن ابیطالب(ع) افزود: نخستین کارگاه آموزشی در خرداد ماه سال جاری با موضوع بهداشت روانی با سخنرانی اساتید برجسته بهداشت و درمان در ستاد سپاه برگزار شد.

وی در پایان به تهیه و تدوین کتاب خود امدادی و دیگر امدادی اشاره کرد و گفت: این کتاب به ‌زودی انتشار و در بین کارکنان سپاه توزیع خواهد شد.

کد مطلب 1116982

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها