دخالتهای منطقه ای آثار زیانبار بر عراق دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفیحاء،"نوری المالکی" نخست وزیر عراق درباره آثار زیانبار دخالتهای منطقه ای در عراق هشدار داد.
وی گفت: طرحهای منطقه ای که براساس مذهب و قومیت طرحی می شوند بر روند سیاسی عراق و گزینه های مردم این کشورتاثیر دارد.
مالکی عدم توافق میان بافتهای ائتلاف ملی درباره معرفی نامزد واحد برای پست نخست وزیری را از مهمترین نقاط اختلاف با فهرست دولت قانون که وی ریاست آنرا برعهده دارد، دانست.
وی برادامه رایزنی ها برای دستیابی به توافق میان دو طرف تاکید کرد.
تلاش گروههای سیاسی عراقی برای تشکیل دولت تا کنون به جایی نرسیده است و رایزنی ها برای توافق بیشتر ادامه دارد.
