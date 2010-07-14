کشتی امید مسیر خود را به سمت ساحل مصر تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، کشتی "آمالتئا" موسوم به کشتی امید حامل کمکهای انساندوستانه برای مردم غزه بود، ناچار به تغییر مسیر خود شده است.

این کشتی پس از تهدیدهای نظامیان اسرائیلی مسیر خود را به سمت سواحل مصر تغییر داده و پس از ساعتها طی طریق هم اکنون در چند 10 کیلومتری سواحل بندر العریش مصر قرار دارد.

انتظار می رود با توجه به حرکت بسیار آرام، این کشتی حوالی نیمه شب به این بندر برسد. این در حالی است که قایقهای نظامیان رژیم صهیونیستی از بیم بازگشت کشتی مذکور به مسیر اولیه، همچنان در حال همراهی آن تا مصر هستند.

کشتی امید با 12 سرنشین و 15 فعال صلح طرفدار فلسطین حامل حدود 2 هزار تن کمک انساندوستانه برای مردم تحت محاصره غزه است. نظامیان اسرائیلی در آخرین ساعات شب سه شنبه این کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده اند، با این حال سرعت کم این کشتی موجب شده که حرکت آن به سمت مصر با تاخیر بسیار همراه باشد.