مرکل با مدودف درباره ایران و همکاریهای اقتصادی گفتگو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مقامهای مسکو فردا پنج شنبه میزبان "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان و هئیت همراه وی خواهند بود. "ویکتور سوبکوف" معاون نخست وزیر روسیه با اعلام این خبر هدف از این سفر را گسترش مناسبات دو جانبه در زمینه های مختلف عنوان کرد.

قرار است مرکل و مدودف 12 سند همکاری بویژه در بخش صنعت امضا کنند که شرکتهای زیمنس آلمان و شرکت دولتی قطار روسیه (RZD) از جمله مجریان این توافقنامه های همکاری خواهند بود.

در این دیدار که در شهر یکاترینبورگ روسیه صورت خواهد گرفت همچنین وزیر خارجه و وزیران اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست مرکل را همراهی می کنند.

در کنار موضوع همکاریهای دو جانبه، روسای دولتهای آلمان و روسیه به بررسی مسائل مهم بین المللی از جمله موضوع هسته ای ایران، مذاکرات سازش خاورمیانه، جنگ افغانستان و تحولات اخیر در قرقیزستان را در دستور کار خود دارند.