معاينه و آزمايش هاي بيماران كليوي با داشتن دفترچه بيمه رايگان است

دكتر مصطفي قاسمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب افزود : هم اكنون بسياري از بيماران به دليل نداشتن آگاهي هاي لازم از اين انجمن، با مراجعه به مطب هاي خصوصي پزشكان متخصص، هزينه هاي زيادي را براي انجام آزمايشهاي لازم و ضروري به خانواده خود تحميل مي كنند در صورتيكه با عضويت در اين انجمن و داشتن دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي و يا خدمات درماني دريافت اين خدمات رايگان خواهد بود.

وي با بيان اينكه فقط ويزيت پزشكان متخصص بيماران كليوي در مطب هاي خصوصي به جز هزينه آزمايشات لازم 5 تا 6 هزار تومان است و اين امر بار سنگيني را به بيمار تحميل مي كند، ادامه داد: درمانگاه هايي تحت پوشش اين انجمن هستند كه با داشتن پزشكان متخصص ، خدمات لازم و رايگاني را به بيماران ارائه مي كنند كه البته 30 درصد فرانشيز در ازاي ارائه خدمات درماني و بهداشتي به اين پزشكان متخصص پرداخت مي شود اما از بيمار مبلغي دريافت نخواهد شد.

دكتر قاسمي با بيان اينكه در صورت ضرورت پيوند كليه از طريق اين انجمن تمام هماهنگي هاي لازم براي انجام اين عمل به صورت رايگان و با اطمينان خاطر براي بيماران انجام خواهد شد ، ادامه داد : اين در حالي است كه در بسياري موارد پس از انجام عمل مسئولان بيمارستانها و نيز بيماران با مشكل نارضايتي خانواده فرد اهداء كننده كليه روبرو شده اند.

وي تصريح كرد : از آنجا كه اغلب بيماران سند معتبري از فروشندگان كليه دريافت نمي كنند ، بنابر اين بسياري از فروشندگان شياد كليه عليرغم دريافت مبالغ كلان از اين فرصت استفاده كرده و با فريب بيماران كليه اي به آنها نمي دهند ، در صورتيكه اين انجمن با دريافت مدارك معتبر شامل شناسنامه، سند ازدواج و همچنين دريافت شناسنامه همسر و يا والدين به همراه رضايت نامه خانواده، از فرد متقاضي اعطاي كليه ، هماهنگي هاي لازم را براي تشكيل پرونده و انجام اين پيوند صورت داده و با جلوگيري از دريافت هزينه از بيمار پيش از عمل پيوند ، از بسياري درگيري ها، نگراني ها و دردسرهاي بيماران جلوگيري مي كند .