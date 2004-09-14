طرح تشكيل صندوق حمايت از آسيب ديدگان فراورده هاي خوني به مجلس رفت

احمد قويدل در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: طي يك ماه گذشته و در راستاي پيگيري پرونده بيماران هموفيلي با كمسيون اصل 90 مجلس وتقاضاي همياري نمايندگان براي به سامان رسيدن اين پرونده طرح تشكيل صندوق حمايت از آسيب ديدگان فراورده هاي خوني نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وي افزود: بر اساس آمارهاي علمي عليرغم رعايت استانداردهاي جهاني آلوده شدن بيماراني كه نياز به استفاد از فراورده هاي خوني دارند امري غير قابل انكار است، درنتيجه ما نياز به راهي داريم كه دور از روند پيچيده قضايي به ياري آسيب ديدگان بشتابيم.

مديرعامل كانون هموفيلي ايران درباره اداره كنندگان اين صندوق گفت: اعضاي اداره كننده اين صندوق را نمايندگان سه قوه و نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون و نمايندگان انجمن هاي حمايتي از بيماراني كه فراورده هاي خوني مصرف مي كنند، تشكيل داده و نماينده وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز رياست اين صندوق را بر عهده دارد .

قويدل ادامه داد : بر اساس گفتگوهايي كه با نمايندگان مجلس صورت گرفته به نظر مي آيد كه بخش دولتي نيز با به وجود آمدن اين صندوق موافق بوده و در همين راستا ملاقاتي نيز با مديرعامل كانون هموفيلي ايران و مشاور رئيس سازمان انتقال خون صورت گرفته است.

وي با بيان اينكه به وجود آمدن اين صندوق از وارد شدن مشكلات بيماران به مسير طولاني قضايي جلوگيري كرده و امكان برخورد كارشناسي با اين موضوع را نيز فراهم مي آورد ، تصريح كرد : با وجود چنين صندوقي در صورت بروز تخلفات احتمالي اين مدعي العموم است كه اقدام قضايي كرده و بيماران دردمند كه نيازمند درمانهاي فوري هستند، درگير مباحثات قضايي نخواهند شد .

مديرعامل كانون هموفيلي ايران تاكيد كرد : كانون هموفيلي ايران بر اين اعتقاد است كه وجود نماينده سازمان پزشكي قانوني ، قوه قضائيه و سازمان بازرسي كل كشور در اين صندوق مي تواند در صورت بروز تخلفات احتمالي و به وجود آوردن مشكل براي بيماران برخوردهاي خاصي را انجام دهد.

وي در پايان با اشاره به فراخوانده شدن وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي توسط نمايندگان مجلس كه يكي از محورهاي آن مشكلات بيماران هموفيلي و تاخير در راه اندازي پالايشگاه دست دوم خريداري شده از فرانسه است ، اظهار اميدواري كرد كه اين حركت بستر مناسبي براي جاري شدن اين طرح را فراهم آورد .