روند آشتی ملی فلسطین هیچ پیشرفتی نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح البردویل در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت: ابومازن تمامی پیشنهادات جنبش حماس برای تحقق آشتی ملی فلسطین و همچنین ابتکار عمل "عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب را رد کرده و تلاش های مصر در این زمینه را از بین برده است.

بردویل با اعلام اینکه هیچ پیشرفتی در روند آشتی ملی فلسطین ایجاد نشده است، گفت: روند آشتی ملی فلسطین نیازمند رهایی از وتوی آمریکا است و این کشور تاکنون اجازه نداده است اختلافات داخلی فلسطین از بین برود.

این رهبر جنبش حماس در ادامه از مصر خواست که موافقت خود را با ملاحظات جنبش حماس اعلام کند تا آشتی ملی در فلسطین برقرار شود چرا که موافقت مصر تنها راهی است که می تواند لجاجت های تشکیلات خودگردان فلسطین را در این زمینه از بین ببرد.

گفتنی است گفتگوهای ملی فلسطین که با هدف پایان دادن به اختلافات داخلی فلسطین از 20 اسفند سال 87 آغاز شده است هم اکنون به خاطر مخالفت های مصر و تشکیلات خودگردان فلسطین با ملاحظات حماس به برخی بندهای توافقنامه آشتی ملی به حال تعلیق درآمده است.

مخالفت حماس با اصول و چارچوب بازسازی سرویس های امنیتی فلسطین و همکاری مشترک سرویس های اطلاعاتی فلسطین با کشورهای دوست از جمله ملاحظات این جنبش به شمار می رود.