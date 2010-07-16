سازمانهای بیمه گر 30 میلیارد ریال به بیمارستان بعثت همدان بدهی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حبیب معصومی با بیان اینکه پرداخت مطالبات این مرکز خدمات رسانی را بهتر می کند، افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان بعثت در سرویس دهی و خدمات رسانی مطلوب بیمارستان تأثیر منفی گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان بعثت همدان پس از انتقال بیمارستان مباشر کاشانی و بخش هایی از بیمارستان امام خمینی(ره) به این مرکز شاهد مراجعه افراد زیادی برای مداواست، اظهار داشت: تمامی دستگاه های اجرایی باید برای خدمات رسانی مطلوب به بیماران تلاش کنند.

نیروی انتظامی نسبت به حضور در بیمارستان بعثت بی توجه است

وی عدم حضور نیروی انتظامی در بیمارستان بعثت از مهمترین مشکلات این مرکز است، افزود: با توجه به اینکه استقرار واحدی از نیروی انتظامی در بیمارستان‌ها ضروری است، لذا با نبود این واحد در مرکز آموزشی درمانی بعثت شاهد درگیری‌هایی در این بیمارستان بوده‌ایم.

معصومی با تاکید بر اینکه پیگیر استقرار موثر نیروی انتظامی در بیمارستان بعثت هستیم، اظهار داشت: مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان دارای 420 تخت فعال است.

وی افزود: در بعضی از بخش‌های درمانی از جمله بخش هماتولوژی بزرگسالان با کمبود تخت مواجه هستیم که مجبور به پذیرش این بیماران در دیگر بخش‌ها می‌شویم.

بیمارستان بعثت 25 درصد تخت‌های بیمارستانی همدان را شامل می شود

معصومی افزایش تخت های بیمارستان بعثت به 500 تختخواب را از جمله برنامه‌های توسعه ای این مرکز برشمرد و گفت: حدود 20 تا 25 درصد تخت‌های بیمارستانی همدان مربوط به بیمارستان بعثت است.

رئیس مرکز آموزشی درمانی بعثت با اشاره به اینکه این بیمارستان مرکز آموزشی تخصصی است، اضافه کرد: علی رغم اینکه این مرکز خدمات فوق تخصصی ارائه می‌دهد، بیماران برای دریافت خدمات اولیه مثل سرم تراپی یا تزریقات مراجعه می‌کنند.

حبیب معصومی یادآور شد: از آنجایی که در مرکز آموزشی درمانی بعثت حدود 120 پزشک متخصص عضو هیأت علمی خدمات فوق تخصصی را برای بیماران ارائه می‌دهند، لذا باید انرژی و تخصص این پزشکان برای بیمارانی که وضعیت حاد یا جدی دارند صرف شود.

معصومی خاطرنشان کرد: چنانچه در مرکز شهر درمانگاهی با رعایت تعرفه‌های خصوصی وجود داشته باشد تا بتواند خدمات اولیه را برای بیماران ارائه دهد این امر می‌تواند تعداد مراجعین به این مرکز را کاهش دهد.

حضور پزشکان در بیمارستان بعثت همدان به صورت آنکال است

وی ساعات کاری پزشکان متخصص در بیمارستان بعثت را شیفت صبح اعلام کرد و افزود: حضور این پزشکان در شیفت‌های عصر و شب به صورت آنکال است.

این مقام مسؤول با بیان اینکه با راه‌اندازی پروژه‌ای انتظار می‌رود طرح مورد نظر تکمیل شده باشد، اظهار داشت: بیمارستان بعثت به دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای خاص از شهر همدان با مشکلاتی از جمله رفت و آمد مواجه است.

قسمت‌هایی از بیمارستان بعثت دیوار به دیوار منازل مسکونی قرار دارد

مدیر مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان با اشاره به وجود حریم برای بیمارستانها گفت: متأسفانه قسمت‌هایی از بیمارستان بعثت دیوار به دیوار منازل مسکونی قرار گرفته و گاهی شاهد دور ریز زباله‌های منازل به داخل بیمارستان هستیم.

وی با تأکید بر فرهنگ سازی اعتماد به کارکنان درمانی اظهار داشت: حضور تعداد زیادی از همراهان بیمارستان در بیمارستان‌ها مشکلات متعددی را برای خدمات‌رسانی ایجاد می‌کند، لذا مردم باید به پرسنل درمانی اعتماد داشته و بدانند که رعایت این امر تسریع و تسهیل در درمان بیماران را به همراه دارد.

حبیب معصومی تأکید کرد: با توجه به اینکه آمار تصادفات موتورسواران بالا است نقش رسانه‌ها در فرهنگ سازی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه موتورسواران با تفکر اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تنها مختص خودروها است، مشکلات متعددی از جمله حوادث ترافیکی ایجاد کرده‌اند و بر این اساس می‌توان با راه‌اندازی سازمان‌های غیردولتی برای پیشگیری از حوادث ترافیکی این مشکل را حل کرد.