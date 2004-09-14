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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۴۹

نوجوانان تهراني روبات نگهبان هوشمند طراحي كردند

نوجوانان شهر تهران در طرح رايانه تا روبات كه از سوي فرهنگ سراي نوجوان اجرا مي شد، روبات نگهبان هوشمند، نوني گارد (نگهبان نوجوانان ايراني) را ساختند.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در راستاي اين طرح نوجوانان تهراني در طي چند ماه تلاش، تحقيق، پژوهش و حضور در دانشگاه هاي صنعتي شريف، اميركبير و شهيدبهشتي و كارخانه هاي صنعتي ايران خودرو، سايپا با تجهيزات و دنياي روباتيك آشنا شدند. آنها موفق شدند روبات نگهبان را كه ساختار بسيار ساده اي دارد طراحي كنند. اين نوجوانان در ادامه طرح از رايانه تا روبات به دنبال ساخت روباتهاي هوشمند ديگري هستند.

کد مطلب 111715

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