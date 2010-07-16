به گزارش خبرگزاری مهر،"مارک مافت" اکولوژیستی در دانشگاه کالیفرنیا است که توضیح می دهد برخی از مورچه ها به چه شیوه وحشتناکی اقدام به ترور انتحاری می کنند. وی تصاویری از مورچه های قرمز کارگر به ثبت رسانده است که در آن مورچه ای بدن خود را برای آزاد سازی مایعی به شدت سمی شکاف می دهد، ماده ای که علاوه بر خود مورچه، دشمنانش را نیز در کسری از ثانیه از بین می برد.

وی مدارک این اقدام انتحاری مورچه ها را با ایجاد تله ای برای جذب انواع مختلف مورچه ها و سپس مشاهده رفتار آنها برای دستیابی به طعمه جمع آوری کرده است. در این تله که طعمه آن مقداری عسل بود، یک مورچه بافنده و یک مورچه نجار گرفتار شده و یکی از آنها بر سر تصاحب طعمه بدن خود را شکافته و خود و دیگری را از پا درآورد.

بر اساس گزارش دیسکاوری، "مافت" همچنین مطالعاتی بر روی گونه های برزیلی مورچه ها کرده است، گونه هایی که کل آشیانه را یکباره و به دلایلی ناشناخته که می تواند بیماری یا بالا بودن سن مورچه ها باشد نابود می کنند.