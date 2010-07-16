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۲۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

"برف روی شیروانی داغ" یک ماه دیگر آماده می‌شود

"برف روی شیروانی داغ" یک ماه دیگر آماده می‌شود

فیلم سینمایی "برف روی شیروانی داغ" به کارگردانی محمدهادی کریمی یک ماه دیگر آماده نمایش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، موسیقی این فیلم توسط بهزاد عبدی در اکراین آماده شده است و هفته آینده میکس نهایی توسط علیرضا علویان انجام می‌شود. به دلیل آماده سازی برخی صحنه‌های تروکاژ، "برف روی شیروانی داغ" یک ماه دیگر آماده نمایش می‌شود.

"برف روی شیروانی داغ" یک فیلم روانشناختی است که مسائل اجتماعی را بررسی می‌کند و شباهت‌هایی با فیلم "مارال" دارد که فیلمنامه آن نیز توسط کریمی به نگارش در آمده بود. "مارال" جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره فیلم کرالا و جشنواره سووران چاکرام هند دریافت کرده است.

داستان "برف روی شیروانی داغ" درباره فردی مشهور است که با مرگش اثری رازآلود از او به جای می‌ماند که پرسش‌هایی را در ذهن نزدیکان او رقم می‌زند. تنها راه رسیدن به آرامش قبلی رمزگشایی از این موضوع است. شهاب حسینی، آنا نعمتی، کورش تهامی، خاطره اسدی، امیرحسین آرمان، فرخ نعمتی و هنگامه قاضیانی بازیگران این فیلم هستند.
 
 

کد مطلب 1117172

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