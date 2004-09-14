خانواده ها نگران هزينه هاي ناشي از حادثه نباشند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، مدير بيمه هاي عمر و حادثه بيمه آسيا گفت: بيمه نامه هاي جديد با حداقل حق بيمه 53 هزار ريال ، اعضاي خانواده را در برابر حوادث گوناگون فوت، نقص عضو، از كار افتادگي كلي و جزيي و هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه كه ممكن است در محيط كار، منزل و يا هر محل ديگر روي دهد، تحت پوشش قرار مي دهد.

خانم ريحانلو در ادامه افزود: خطرات فوت، نقص عضو و از كارافتادگي كلي و جزيي و هزينه هاي بستري در بيمارستان ناشي از وقوع حادثه براي همسر و فرزندان بيمه شده اصلي از ديگر پوشش هاي اين بيمه نامه است.

وي افزود : ميزان حق بيمه دريافتي و تعهد بيمه آسيا براي پرداخت خسارت در اين بيمه نامه، بستگي به نوع خطر و ميزان سرمايه اي دارد كه بيمه شده اصلي براي خود و خانواده اش انتخاب مي كند.

مدير بيمه هاي عمر و حادثه بيمه آسيا با اشاره به اينكه سرمايه بيمه در اين بيمه نامه ها، با توجه به توان اقتصادي خانواده ها تعيين مي شود، اظهار داشت: سرمايه بيمه براي خطر فوت بيمه شده اصلي از 20 تا 150 ، براي خطر فوت همسر بيمه شده از 10 تا 75 و براي نقص عضو اعضاي خانواده از 5 تا 5/37 ميليون ريال متغير است ، تعهد بيمه نامه در جبران هزينه هاي پزشكي از 2 تا 15 ميليون ريال است .