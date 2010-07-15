مصرف آب در یزد پنج درصد کاهش یافت

محمدحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: متوسط مصرف آب شهروندان یزدی در روزهای عادی 167 هزار متر مکعب است که این میزان طی دو روز تعطیلی ادارات که گرمای شدید هوا را نیز به دنبال داشت، پنج درصد کاهش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: میزان کاهش مصرف در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی در ایام گرم سال در شهر یزد هشت درصد است که دلیل اصلی این کاهش میزان مصرف، مربوط به خروج مردم از شهر و پناه بردن به مناطق ییلاقی است.

اسماعیلی از شهروندان استان یزد خواست؛ برای استفاده همه مردم از این نعمت الهی از مصارف غیر ضروری در روزهای گرم تابستان خودداری کرده و تلاش کنند در ساعات اوج مصرف از مصارف غیرضروری پرهیز کنند.

وی ساعات اوج مصرف آب در استان یزد را از ساعت 10 تا 20 اعلام کرد و افزود: مشترکان آب استان یزد در صورت امکان حداقل برداشت آب را در این ساعات داشته و از مصارف غیرضروری پرهیز کنند تا موجب افت فشار در مناطق بلند شهر نشود.

اسماعیلی یادآور شد: در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تامین آب شرب شهروندان یزدی وجود ندارد.