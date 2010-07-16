به گزارش خبرنگار مهر، افسانه بایگان در روزهای پایانی فیلمبرداری اپیزود "ایستگاه اخر" به گروه اضافه شد و فیلمبرداری این فیلم روز 25 تیر ماه در لوکیشن بهشت زهرا به پایان رسید.

اپیزود دوم این فیلم با نام "ملاقات" به کارگردانی عباس رافعی روز شنبه 26 تیرماه در لوکیشینی حوالی بلوار کشاورز کلید می‌خورد. در این فیلم مهدی فقیه، ستاره اسکندری، جمال خلیلی و... بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان "ملاقات" آمده است: یک غسال و یک گورکن برای گرفتن وقت ملاقات از یک مدیر کل در تلاش هستند . پس از دوندگی‌های فراوان وقت ملاقات برای چند ماه دیگر تعیین می شود اما فردا در بهشت زهار مدیر کل به دیدن آنها می آید و....

فیلم سه اپیزودی "ملاقات" شامل اپیزود "چسب زخم" به نویسندگی و کارگردانی هادی مقدم دوست، اپیزود "ملاقات" نوشته محمود خداکریم و کارگردانی عباس رافعی و اپیزود "ایستگاه آخر" نوشته عباس رافعی و کارگردانی شاپور قریب خواهد بود.

مسعود دلیری به عنوان (مدیر تولید)،‌ محمدرضا میرزامحمدی (طراح صحنه و لباس)، محمد قومی (طراح گریم)، فرامرز روشنایی (مدیریت تشریفات) و شهرام متولی‌باشی (صدابردار) با این فیلم همکاری دارند. "ملاقات" نگاهی متفاوت و از زوایای مختلف به مسئله زندگی و مرگ است.