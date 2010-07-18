محمدحسین فرجو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازیهای رایانه ای نوعی سرگرمی تعاملی است که توسط یک دستگاه الکترونیکی مجهز به پردازشگر یا میکرو کنترلر انجام می شود. بسیاری از بازیهای رایانه ای به دلیل تولید تصویر متحرک با قابلیت نمایش بر روی صفحه تلویزیون یا نمایشگر رایانه به عنوان بازیهای رایانه ای شناخته می شوند.

وی به وظایف این شورا در خصوص بازیهای رایانه ی اشاره کرد و اظهار دشت: با راه اندازی بنیاد بازیهای رایانه ای در کشور، مذاکراتی صورت گرفت و قرار شد این بنیاد بررسی محتوایی این نوع بازیها را بر عهده بگیرد و نظرت بر کنسول های بازی نیز به شورای نظارت بر اسباب بازی محول شود. کنسول های بازی دارای پردازنده های قوی هستند. این پرازنده ها امکان ارائه گرافیک را به این دستگاه ها می دهند.

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان به نحوه نظارت بر بازیهای میکرو و سگا و گیم های دستی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که واردات CD های بازی به کشور محدود است و از طرف دیگر نظارت دقیقی بر روی کپی این نوع CD ها از سوی بنیاد می شود از این رو بنیاد بازیهای رایانه ای در حال تدوین نظامی است تا این نوع بازیها با برچسب وارد کشور شوند.

شتاب ورود بازیهای رایانه ای و سرعت کند بررسی محتوایی

فرجو به نقش این شورا در زمینه تولید بازیهای رایانه ای اشاره و اضافه کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راستا وظایف خود در زمینه تولید اسباب بازی و سرگرمی برای کودکان، وارد عرصه بازیهای رایانه ای نیز شده است که با راه اندازی واحد تولید رایانه ای در کانون موفق شدیم با همکاری برخی از شرکتها تولیدات خوبی را در عرصه داشته باشیم.

وی به کیفیت بازیهای رایانه ای تولید شده در کشور اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر سرمایه گذاری های خوبی در عرصه شده است ولی نسبت به سرعت و شتاب کشورهای دیگر کند حرکت می شود. این کندی نه تنها در زمینه تولید بازیهای رایانه ای شاهدیم بلکه بررسی محتوایی این نوع بازیها دستخوش این کندی است.

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی با تاکید بر اینکه در حوزه بازیهای رایانه ای به روز نیستیم یادآور شد: در حال حاضر بازیهای رایانه ای که در دست بررسی محتوایی قرار دارند تولید ماههای گذشته است که با طی شدن مراحل بررسی محتوایی آنها، بازیهای جدیدتری وارد بازار می شود که این امر شتاب بیشتر مسئولان را در این امر می طلبد.

لزوم تدوین سند چشم انداز در زمینه بازیهای رایانه ای

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان ادامه داد: شورا و بنیاد بازیهای رایانه ای یک هدف را دنبال می کنند از این رو تدوین سند بازیهای رایانه ای ضروری به نظر می رسد تا با در نظر گرفتن افق چشم انداز، مسیر توسعه در این حوزه تعریف شود.