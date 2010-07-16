  1. هنر
  2. سایر
۲۵ تیر ۱۳۸۹، ۹:۳۳

دریابندری در گفتگو با مهر:

امیدوارم بتوانم به دنیای ترجمه برگردم

امیدوارم بتوانم به دنیای ترجمه برگردم

نجف دریابندری مترجم پیشکسوت که ماه پیش دچار سکته مغزی شده بود و در حال حاضر دوره نقاهت را سپری می‌کند، ابراز امیدواری کرد که دوباره به دنیای ترجمه بازگردد.

به گزارش خبرنگار مهر، دریابندری ماه قبل و برای بار سوم دچار عارضه سکته مغزی شد اما پس از انتقال فوری به بیمارستان و معالجات مداوم تحت نظر پزشکان توانست بهبودی خود را بازیابد و در حال حاضر در منزل و پاره‌ای اوقات باغ شخصی‌اش در کرج به استراحت می‌پردازد.

این مترجم پیشکسوت در حال حاضر قادر به انجام کارهای شخصی خود است و ساعاتی از وقتش را هم به مطالعه رمان‌های نویسندگان کلاسیک می‌گذراند.

نجف دریابندری که به دلیل کاهش توان شنوایی‌ به سختی با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، در این باره گفت: حالم بهتر است. ساعت 2 داروهایم و سر ساعت 4 قهوه‌ام را می‌خورم. تعدادی کتاب خارجی هم دستم گرفته‌ام و مطالعه می‌کنم. نگاهی به ترجمه‌های قبلی‌ هم می‌کنم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کند بتواند دوباره کتابی ترجمه کند، افزود: الان فقط می‌خوانم  و ترجمه نمی‌کنم ولی امیدوارم روزی دوباره به دنیای ترجمه برگردم. فعلاً که امکانش نیست.

دریابندری که اکنون 81 سال دارد از مترجمان مطرح ایران محسوب می‌شود که به همراه بزرگانی مانند محمد قاضی نسلی از معروف‌ترین مترجمان کشور را پرورش داده‌اند.
 
وداع با اسلحه و پیرمرد و دریا (هر دو از ارنست همینگوی)، یک گل سرخ برای امیلی و گور به گور (هر دو از ویلیام فاکنر)، چنین کنند بزرگان (ویل کاپی)، قدرت و تاریخ فلسفه غرب (هر دو از برتراند راسل)، رگتایم و بیلی باتگیت (هر دو از ادگار لورنس دکتروف)، بیگانه‌ای در دهکده و ماجراهای هکلبری فین (هر دو از مارک تواین)، معنی هنر (ایزیا برلین) و فلسفه روشن اندیشی (ارنست کاسیرر) از آثار ترجمه‌ای نجف دریابندری است.
 
" کتاب مستطاب آشپزی" (با همکاری همسرش فهیمه راستکار) و "در عین حال" نیز از جمله آثار تالیفی اوست.
کد مطلب 1117251

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها