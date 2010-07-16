امیدوارم بتوانم به دنیای ترجمه برگردم

به گزارش خبرنگار مهر، دریابندری ماه قبل و برای بار سوم دچار عارضه سکته مغزی شد اما پس از انتقال فوری به بیمارستان و معالجات مداوم تحت نظر پزشکان توانست بهبودی خود را بازیابد و در حال حاضر در منزل و پارهای اوقات باغ شخصیاش در کرج به استراحت میپردازد.
این مترجم پیشکسوت در حال حاضر قادر به انجام کارهای شخصی خود است و ساعاتی از وقتش را هم به مطالعه رمانهای نویسندگان کلاسیک میگذراند.
نجف دریابندری که به دلیل کاهش توان شنوایی به سختی با خبرنگار مهر گفتگو میکرد، در این باره گفت: حالم بهتر است. ساعت 2 داروهایم و سر ساعت 4 قهوهام را میخورم. تعدادی کتاب خارجی هم دستم گرفتهام و مطالعه میکنم. نگاهی به ترجمههای قبلی هم میکنم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فکر میکند بتواند دوباره کتابی ترجمه کند، افزود: الان فقط میخوانم و ترجمه نمیکنم ولی امیدوارم روزی دوباره به دنیای ترجمه برگردم. فعلاً که امکانش نیست.
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