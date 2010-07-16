اردوی تیم فوتبال امید در غیاب 6 بازیکن آغاز شد/ سه بازیکن داخلی نیامدند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید که خود را برای شرکت در تورنمنت 6 جانبه جام ولایت آماده می کند ، دور جدید تمرینات خود را از عصر پنجشنبه زیر نظرغلامحسین پیروانی در محل کمپ تیم های ملی آغاز کرد که از جمع 26 بازیکن دعوت شده 6 بازیکن در این تمرین غایب بودند.

احسان حاج صفی، کریم انصاری فرد وعلیرضا حقیقی سه بازیکن تیم فوتبال امید به دلیل همراهی تیم ملی بزرگسالان در اردوی اتریش در تمرین عصر دیروز غیبت موجه داشتند. ضمن اینکه سینا عشوری، امید ابوالحسنی از باشگاه ذوب آهن به دلیل ممانعت این باشگاه و شجاع خلیل زاده از مس کرمان به علت مصدومیت در این تمرین حضور نداشتند.

گرم کردن و دویدن های آرام ، پاسکاری های کوتاه ، سانتر از جناحین، حفظ توپ در فضای محدود و شوت به دروازه از بخش های اصلی تمرین عصر امروز تیم امید بود.

تیم فوتبال امید تمرینات خود را تا روز 30 تیرماه بعد از ظهرها در کمپ تیم های ملی پیگیری خواهد کرد. این تیم از روز شنبه در تورنمنت جام ولایت شرکت می کند که در گروه دوم این رقابتها با تیم های استقلال و نفت همگروه است.

تیم امید نماینده فوتبال ایران در بازیهای آسیایی گوانگژو خواهد بود که آبان ماه جاری درچین برگزارخواهد شد.