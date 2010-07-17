اعلام آمادگی 9 کشور برای حضور در مسابقات کشتی جام "حبیبی و موحد "

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام حبیبی و موحد با حضور 9 کشور خارجی گرجستان، بلغارستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، بلاروس و جمهوری داغستان روسیه در استان مازندران برگزار می شود. این مسابقات در سالن 4 هزار نفری و تازه تاسیس امامعلی حبیبی شهرستان قائمشهر برگزار خواهد شد.

کشتی‌گیران منتخبی از ایران نیز با همفکری مربیان تیم ملی و هیئت کشتی مازندران در این رقابتها که با جوایز دلاری ارزشمند برگزارمی شود، شرکت می‌کنند.

کشتی گیرانی نظیر مهران رضازاده، تقی داداشی، علی اصغربذری، سعید داداش پور، هادی پورعلیجان، امید حسن تبار، یاسر قربانی، عباس رنجبر از کشتی گیران مورد نظرمازندرانی ها برای حضور در این رقابتها هستند.

امامعلی حبیبی و عبدالله موحد از اسطوره های کشتی ایران در دهه پنجاه وشصت میلادی صاحب چندین مدال جهانی و المپیک هستند، که هم اکنون در کشور آمریکا اقامت دارند.