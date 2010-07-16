به گزارش خبرنگارمهر، فرنگی کاران کشورمان که پس از کسب عنوان قهرمانی آسیا در هوانگشان چین مرحله جدید تمرینات خود را از روز 31 خرداد ماه در کردان کرج آغاز کردند با مشخص شدن ترکیب خود از چند روز گذشته به خانه کشتی تهران آمدند تا برای شرکت در پیکارهای جهانی آماده شوند.

فرنگی کاران جوان کشورمان فردا شنبه راهی بوداپست می شوند و روزهای 29 و 30 تیرماه به مصاف حریفان جهانی خود می روند.

اطرافچی، عبدولی، ذکایی مهر، قاسمی، علیزاده، خاقانی، قوره جیلی و نظری کشتی گیران اوزان 50 تا 120 کیلوگرم تیم ایران در این رقابتها هستند. تیم کشتی فرنگی ایران سال گذشته در ترکیه نایب قهرمان جهان شد.

آزادکاران جوان نیز پس از کسب عنوان قهرمانی آسیا از تمرینات خود را از روز 31 خرداد ماه در مجموعه کردان کرج آغاز کرده اند از چهارشنبه 23 تیرماه به خانه کشتی تهران آمدند تا تمرینات خود را این مکان دنبال کنند.

کشتی گیران این تیم که روزهای 2 و 3 مردادماه در رقابتهای جهانی به میدان می روند، روز پنجشنبه 31 تیرماه راهی بوداپست می شوند. آزادکاران سال گذشته به مقام سوم جهان رسیدند.