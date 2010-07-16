به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو کشورمان با عنوان نایب قهرمان دوره قبل و با هدف کسب عنوان قهرمانی چهارشنبه شب تهران را با یک پرواز مستقیم به مقصد ارومچی ترک کرد. این تیم بامداد پنجشنبه به وقت محلی وارد این شهر شد و در هتل "توها" مستقر شد.

هر24 تیم شرکت کننده در این دوره از مسابقات در همین هتل مستقر شده اند. ثبت نام تیم ملی کشورمان روز گذشته توسط حسن ذوالقدر دبیر فدراسیون و سرپرست تیم اعزامی انجام شد.

اعضای تیم ملی هم بعد از چند ساعت استراحت عصر پنجشنبه اولین تمرین خود را انجام دادند. این تمرین 60 دقیقه ای تنها به مرور فن، شگرد زنی و در نهایت به میت زدن در زمان های مشخص اختصاص داشت.

براساس تصمیم کادر فنی ملی پوشان امروز استراحت خواهند داشت و از فردا شنبه مسابقات خود را آغاز می کنند. ضمن اینکه مراسم قرعه کشی این دوره از رقابتها ساعت 14 به وقت محلی در "توها" هتل برگزار خواهد شد.

پانزدهمین دوره رقابتهای جام جهانی تکواندو از روز شنبه در شهر ارومچی چین آغاز می شود.