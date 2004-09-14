12 ميليون بسيجي سازماندهي شده در كشور آماده دفاع از آرمان هاي انقلاب هستند

وي روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود:اين تعداد بسيجي شامل بسيجياني مي شود كه در قالب سازمان هاي رزم سازماندهي شده اند اما آمار مجموعه بسيجيان از اين تعداد بيشتر است و فقط در قالب گردان هاي عاشورا و الزهرا 12 ميليون بسيجي سازماندهي شده اند.



فرمانده ناحيه مقاومت بسيج مقداد خاطرنشان كرد: ناحيه مقداد در قالب 16 گردان الزهرا (س) و 20 گردان عاشورا توانسته است 85 هزار بسيجي را سازماندهي كند.



سردار جبرائيل تصريح كرد: ناحيه بسيج مقداد در تحقق طرح پنج ساله سازماندهي نيروهاي بسيجي با عنوان طرح اميرالمومنين توانسته انتظارات نيرو را برآورده كند.



وي با اشاره به تنظيم چشم انداز20 ساله نيروي مقاومت بسيج، اظهار داشت: در چشم انداز 20 ساله نظام قصد داريم ظرفيت خود را افزايش دهيم به طوريكه از هم اكنون برخي از پايگاه هاي اين حوزه آمادگي تاسيس دو گردان عاشورا را دارند.



فرمانده ناحيه بسيج مقداد اضافه كرد: بر اساس برنامه هاي پيش بيني شده هر ناحيه مقاومت بسيج بايد بتواند 10 درصد جمعيت سرزميني منطقه خود را تحت پوشش قرار دهد، با توجه به اينكه مناطق تحت پوشش اين ناحيه يك ميليون و 300 هزار نفر دارد بايد بتوانيم تعداد نيروهاي بسيجي ناحيه را به 130 هزار نفر برسانيم كه تحقق آن بسيار ساده و دست يافتني است.



وي در خصوص آغاز به كار نمايشگاه دلاوران معراج به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: در اين نمايشگاه تنها بخشي از نيروهاي سپاه حضور خواهند داشت و نشان دهنده توانمندي بالاي سپاه پاسداران نيست.



سردار جبراييل تاكيد كرد: سال گذشته 28 هزار نفر از هموطنان در هفته دفاع مقدس از نمايشگاه دلاوران معراج بازديد كردند.

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