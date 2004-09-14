كلاس توجيهي فدراسيون اسكي براي مربيان شهرستاني برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" كلاس هاي توجيهي از اول مهرماه به مدت يك هفته در يكي از دو استان تبريز يا فارس زير نظر مجيد فقدالاسلامي برگزار خواهد شد. فقدالاسلامي مربي كاركشته اسكي كشورمان كه درآمريكا سكونت دارد سالانه دو ماه در كشور حضور پيدا كرده و در راستاي ارتقاي دانش مربيان كشور و آشنا كردن آنها با علم روز اسكي ، كلاس توجيهي اسكي برگزار مي نمايد.

اردوي نونهالان و نوجوانان به پايان مي رسد

اردوي مشترك نونهالان و نوجوانان كه از ماه قبل آغاز شده اين هفته به پايان خواهد رسيد. اين اردوي مشترك در راستاي برگزاري مسابقات قهرماني نونهالان آسيا در كشور چين و مسابقات جهاني دانش آموزان در سوئد برگزار شده است. مسابقه نونهالان در بهمن برگزار مي شود و زمان برگزاري مسابقات دانش آموزان از يكم تا ششم اسفند ماه اعلام شده است.

آغازنام نويسي براي رياست فدراسيون

طبق اعلام فدراسيون اسكي كشورنام نويسي براي كانديداتوري رياست اين فدراسيون از روز 21 شهريورماه آغازشده و تا اول مهرماه ادامه خواهد يافت.علاقمندان مي توانند براي حضوردرانتخابات فدراسيون اسكي به محل اين فدراسيون واقع دردفتر مشترك امور فدراسيون ها مراجعه كنند و مدارك خود را تحويل روابط عمومي فدراسيون بنمايند.

شايان ذكر است رييس جديد فدراسيون اسكي در روز 15 آبان ماه با حضورعلي كفاشيان معاونت فني سازمان تربيت بدني انتخاب خواهد شد.

پيست هاي اسكي درحال بازسازي هستند

پيست هاي اسكي ديزين وشمشك پس ازتعطيلي موقت رقابت هاي اسكي درحال مرمت و بازسازي هستند.

بازسازي پيست ها شامل ديگر استان ها نيزمي شود و فعلا هيچ رقابتي را درسطح كشورشاهد نخواهيم بود.

شايان ذكراست رقابت هاي اسكي درصورت بارش برف از آذرماه آغازخواهد شد.

