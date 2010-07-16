پیچیده تر شدن گره تشکیل دولت عراق/ جریانهای سیاسی یکدیگر را نفی می کنند

اذعان یکی از اعضای فهرست العراقیه به این مسئله که جریان های عراقی این فهرست را شایسته تشکیل دولت نمی دانند، مخالفت العراقیه و ائتلاف ملی نسبت به حضور در دولتی که مالکی نخست وزیر آن باشد و پیشنهاد جدید ائتلاف دولت قانون به العراقیه آخرین تحولات صحنه سیاسی عراق هستند.

این در حالیست که تنها 10 روز دیگر تا برگزاری نشست به تعویق افتاده پارلمان عراق باقی مانده است. نشستی که باید قبل از برگزاری آن جریان های سیاسی به توافق نهایی در زمینه توزیع مناصب اصلی (ریاست پارلمان، ریاست جمهور و نخست وزیر) دست یابند.

از طرفی گره اصلی همچنان در پست نخست وزیری عراق خلاصه می شود که اختیارات گسترده تعریف شده برای آن در قانون اساسی، موجبات اصرار برخی از شخصیت های را بر احراز این مقام و کوتاه نیامدن از آن شده است.

بر این اساس، همگی بر این مسئله که ریاست پارلمان عراق شخصیتی از اهل سنت (ترجیحا از فهرست العراقیه) باشد توافق نظر دارند. از طرفی ریاست جمهوری "جلال طالبانی" برای یک دوره دیگر در صورتی که فرمولی خاص برای تقسیم قدرت در عراق رخ ندهد تقریبا حتمی به نظر می رسد.

اما اختلاف اصلی بر سر پست نخست وزیری است که "نوری المالکی" همچنان خواهان آن است. از طرفی فهرست العراقیه با تکیه بر نتایج شکننده انتخابات پارلمانی تشکیل دولت را حق خود و نخست وزیری "ایاد علاوی" را حق وی می داند. در مقابل ائتلاف ملی به رهبری "عمار حکیم" گزینه توافقی را مطرح می کند که کسی جز "عادل عبدالمهدی" از اعضای این ائتلاف نیست.

این مسائل همگی به پیچیدگی روند سیاسی در عراق افزوده است به طوری که به نظر می رسد این اختلافات تا 10 روز آینده هم قابل حل نباشد.

دیدار رهبران العراقیه و ائتلاف ملی / مالکی موضع گرفت

روز گذشته در بغداد دیداری میان رهبران فهرست العراقیه و ائتلاف ملی صورت گرفت. گفته می شود این دیدار برای فشار بر ائتلاف دولت قانون مالکی در زمینه تغییر مواضعش برگزار شده است.

"محمد علاوی" از رهبران فهرست العراقیه در این باره اظهار داشت: مشترکات بسیاری با ائتلاف ملی داریم و العراقیه بر حضور فعال مجلس اعلای اسلامی و جریان صدر در دولت آتی تاکید دارد.

این در حالی است که نوری المالکی درواکنش به این دیدار، ائتلاف ملی را متهم به کارشکنی در مذاکرات دوجانبه میان این ائتلاف و ائتلاف دولت قانون کرد و اظهار داشت: در نظر داشتیم با ائتلاف ملی مذاکراتی داشته باشیم که در آن درباره یک گزینه واحد برای نخست وزیری به توافق برسیم.

جریان های سیاسی العراقیه را شایسته تشکیل دولت نمی دانند

از سوی دیگر "اسامه النجیفی" از رهبران فهرست العراقیه در گفتگو با الشرق الاوسط با اذعان به اینکه جریان های سیاسی عراق این فهرست را شایسته تشکیل دولت نمی دانند، اظهار داشت: عدم پذیرش حق العراقیه در تشکیل دولت عراق، اصلی ترین دلیل تاخیر در تشکیل دولت است.

وی در عین حال با اشاره به اینکه اوضاع به شکل فعلی زیاد پایدار نخواهد ماند، از اعتراضات مردم عراق و فشار بین المللی در صورت تداوم تاخیر در تشکیل دولت عراق خبر داد.

العراقیه و ائتلاف ملی: نوری المالکی نباید نخست وزیر باشد

از سوی دیگر، فهرست العراقیه به رهبری علاوی و ائتلاف ملی به رهبری عمار حکیم در مواضع جداگانه به نوری المالکی اعلام کرده اند، که وی را به عنوان نخست وزیر آتی عراق قبول ندارند.

بر این اساس، گفته می شود ائتلاف ملی در نامه ای خطاب به ائتلاف دولت قانون اعلام کرده است: که باقی ماندن مالکی در پست نخست وزیری را قبول نمی کند.

از طرفی محمد علاوی عضو کمیته مذاکره کننده فهرست العراقیه نیز اعلام کرد: ما ابقای نوری المالکی را در پست نخست وزیری با توجه به ضرورت عدم انحصار این مقام برای یک شخص و یا یک حزب واحد (حزب الدعوه) به هیچ وجه قبول نداریم.

پیشنهاد جدید مالکی به علاوی: ریاست پارلمان و ریاست شورای امنیت ملی مال تو!

این در حالی سات که روزنامه الصباح روز گذشته از پیشنهاد ائتلاف دولت قانون به فهرست العراقیه در زمینه تقسیم قدرت خبر داد. گفته می شود ائتلاف دولت قانون از العراقیه خواسته است به پست ریاست پارلمان و ریاست شورای امنیت ملی رضایت داده و موجبات تشکیل دولت را با نخست وزیری مالکی فراهم آورد.

این در حالی است که العرقیه اخیرا به مالکی و حکیم پیشنهاد کرده بود با تقسیم پست های ریاست جمهوری و ریاست پارلمان میان یکدیگر، موجبات تشکیل دولت توسط فهرست العراقیه و نخست وزیری علاوی را در دولت جدید به وجود آورند.