باقی مانده گروهک تروریستی ریگی مسئولیت انفجار زاهدان را به عهده گرفت

حمیدرضا پشنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: اقدامات کوردلانه دشمنان جمهوری اسلامی در شهرهای مرزی کماکان ادامه داشته و متاسفانه پنج شنبه شب در نزدیکی مسجد جامع شهر زاهدان شاهد دو انفجار انتحاری و به شهادت رسیدن و مجروح شدن تعدادی از هموطنان‌مان بودیم.

وی افزود: علیرغم این گونه اقدامات باید دشمنان بدانند که نمی‌توانند از تفاوت‌های قومی و مذهبی در این منطقه بهره ببرند زیرا در استان سیستان و بلوچستان به هیچ وجه قومیت‌ها و تفاوت‌های مذهبی نتوانسته است عاملی برای عدم همبستگی مردم در این منطقه شود.

نماینده مردم خاش و میرجاوه در مجلس انفجار پنجشنبه شب مسجد جامع زاهدان را از اقدامات آمریکایی‌ها برای ناامن کردن شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این بمبگذاری در مسجد اهل تشیع عملاً نشان دهنده اهداف شوم استکبار برای اختلاف افکنی در این منطقه است ولیکن به تجربه ثابت شده است که چنین حرکاتی برای مخدوش کردن وحدت در منطقه به هیچوجه کارساز نبوده است.

وی تصریح کرد: ما از زمان پیروزی انقلاب اسلامی هر روز با ترفندهای مختلفی برای ناامن کردن این منطقه روبرو بوده‌ایم ولیکن با آگاهی مردم استان و همچنین در صحنه بودن مسئولین هرگز اهداف شوم دشمنان انقلاب نتیجه‌ای در بر نداشته است.

پشنگ با اشاره به انفجار پنجشنبه شب مسجد جامع زاهدان گفت: در این منطقه و از این حرکات کوردلانه به قطع و یقین اهل تسنن بیشتر ناراحت بوده و تفاوت‌های قومی و مذهبی به گونه‌ای نیست که دشمنان بتوانند از آن به نفع خود بهره برداری کنند و از همین رو باید گفت که خداوند مکر دشمنان را به خودشان باز خواهد گرداند.

دو انفجار پنجشنبه شب مقابل مسجد جامع زاهدان روی داد که بر اثر آن شماری از هموطنانمان شهید و مجروح شدند.

انفجار اول در محل ورودی مسجد و انفجار دوم نیز هنگام خدمت رسانی بـه مجروحـان در خیابـان آزادی جنب مسجد جامع شهر زاهدان اتفاق افتاد. امشب مراسم دعای کمیل به مناسبت میلاد امام حسین (ع) در مسجد جامع زاهدان برپا بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز جمعه از شهادت 27 تن از هموطنانمان در انفجارهای تروریستی پنجشنه شب در زاهدان خبر داد و گفت: 270 نفر نیز در پی انفجارهای تروریستی شب گذشته مجروح شده اند که وضعیت 11 نفر نیز بسیار وخیم است.