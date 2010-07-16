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۲۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

مبانی فکری علامه طباطبائی در مالزی بررسی می‌شوند

مبانی فکری علامه طباطبائی در مالزی بررسی می‌شوند

همایش "مبانی فلسفه اسلامی و آرا، اندیشه‌ها و مشرب فلسفی علامه طباطبائی" با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و دانشگاه یو. ام مالزی، سی‌ام تیرماه در کوالالامپور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد حسن واحدی رایزن فرهنگی ایران در خصوص این سمینار گفت: در تعامل فرهنگی ایران و مالزی ما به دنبال ارائه مبانی فکری و فلسفی خود به جامعه علمی  - روشنفکری و دانشگاهی مالزی هستیم تا نخبگان و روشنفکران جامعه میزبان با جریان غنی علمی - فرهنگی  کشورمان آشنائی بیشتر پیدا نمایند و روابط فرهنگی دوجانبه عمیق‌تر و مستحکمتر گردیده و سمت و سوئی تاریخی و ماندگار پیدا کند.

رایزن فرهنگی ایران در ادامه  تصریح کرد: برگزاری سمینار مبانی فلسفه اسلامی و بررسی مشرب فلسفی علامه طباطبائی در همین راستا و به همین منظور طراحی و اجرا می‌شود.
 
محمد حسن واحدی در ادامه به اساتید سمینار اشاره نمود و افزود: در این سمینار دکتر "غلامرضا اعوانی" رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران ، دکتر" محمد ابراهیم دینانی" و دکتر "شهرام پازوکی" از اساتید برجسته ایرانی و  پروفسور دکتر عثمان بکر،  پرفسور دکتر وان سهیمی و  دکتر عمران از اساتید مالزیائی حضور دارند و این اساتید با همکاری " انجمن حکمت و فلسفه ایران" به این سمینار دعوت شده‌اند. 
کد مطلب 1117409

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