به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد حسن واحدی رایزن فرهنگی ایران در خصوص این سمینار گفت: در تعامل فرهنگی ایران و مالزی ما به دنبال ارائه مبانی فکری و فلسفی خود به جامعه علمی - روشنفکری و دانشگاهی مالزی هستیم تا نخبگان و روشنفکران جامعه میزبان با جریان غنی علمی - فرهنگی کشورمان آشنائی بیشتر پیدا نمایند و روابط فرهنگی دوجانبه عمیق‌تر و مستحکمتر گردیده و سمت و سوئی تاریخی و ماندگار پیدا کند.

رایزن فرهنگی ایران در ادامه تصریح کرد: برگزاری سمینار مبانی فلسفه اسلامی و بررسی مشرب فلسفی علامه طباطبائی در همین راستا و به همین منظور طراحی و اجرا می‌شود.

محمد حسن واحدی در ادامه به اساتید سمینار اشاره نمود و افزود: در این سمینار دکتر "غلامرضا اعوانی" رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران ، دکتر" محمد ابراهیم دینانی" و دکتر "شهرام پازوکی" از اساتید برجسته ایرانی و پروفسور دکتر عثمان بکر، پرفسور دکتر وان سهیمی و دکتر عمران از اساتید مالزیائی حضور دارند و این اساتید با همکاری " انجمن حکمت و فلسفه ایران" به این سمینار دعوت شده‌اند.