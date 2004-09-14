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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۲:۰۲

مديركل حقوقي شهرداري تهران در گفت و گو با "مهر":

احداث ترن هوايي به مصوبه شوراي عالي ترافيك نياز ندارد

مديركل حقوقي شهرداري تهران گفت: احداث مونوريل( ترن هوايي) نيازي به مصوبه شوراي عالي ترافيك ندارد.

مجيد جعفرزاده با اشاره به اعتراض فرمانداري تهران به اجراي طرح مذكور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي "مهر"، افزود: با توجه به اينكه اجراي طرحهايي كه به بيش از يك ميليارد تومان اعتبار نياز دارد بايد به تصويب شوراي شهر برسد، احداث ترن هوايي نيز در همين راستا صورت گرفته است.

وي ادامه داد :  احداث ترن هوايي تصميم شهرداري تهران بوده و مصوبه شوراي شهر فقط در مقوله مالي موضوع مطرح شده است . 

جعفرزاده گفت: شهرداري تهران بر اساس قانون و همچنين مطالعات كارشناسي صورت گرفته اقدام به احداث ترن هوايي براي ساماندهي به وضعيت ترافيك شهر كرده است.

مديركل حقوقي شهرداري تهران افزود: طبق قوانين موجود تصميم گيري در اين خصوص جزو اختيارات شهرداري بوده و نيازي به مصوبه شوراي عالي ترافيك و فرمانداري ندارد.

جعفرزاده با اشاره به ادامه عمليات احداث ترن هوايي در فاز اول كه از ميدان صادقيه آغاز مي شود، تصريح كرد : ابطال مصوبه احداث ترن هوايي هيچ جايگاه قانوني نداشته و شهرداري اجراي آن را در دستور كار خود قرار داده است .

 

کد مطلب 111741

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