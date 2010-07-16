محمد علی موحد برگزیده جایزه مهتاب میرزایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهارمین دوره جایزه مهتاب میرزایی شب گذشته با حضور تعداد زیادی از نویسندگان، شاعران و پژوهشگران در مرکز همایشهای بینالمللی رایزن برگزار شد.
در این مراسم در بخش بهترین مترجم مقاله، روشن وزیری به خاطر ترجمه مقاله "دفاع از مردمسالاری در برابر عوامگرایی" (منتشر شده در نگاه نو شماره 82) به عنوان مترجم برگزیده از نگاه خوانندگان این مجله انتخاب شد.
روشن وزیری جایزه خود را از دست خشایار دیهیمی برنده دوره قبل این بخش دریافت کرد.
همچنین محمدعلی موحد نویسنده مقاله "بازخوانی پرونده اتحاد اسلام نادر" (منتشر شده در نگاه نو شماره 82) به عنوان برگزیده در بخش مقاله تالیفی از نگاه خوانندگان این مجله معرفی شد.
محمدعلی موحد هم جایزهاش را از دستان ایرج افشار و عزتالله فولادوند دریافت کرد.
در این مراسم همچنین آناهید خزیر نویسنده گزارش "فصل جدیدی در ادبیات" (منتشر شده در نگاه نو شماره 84) به عنوان جوانترین همکار مجله نگاه نو انتخاب شد و جایزهاش را دریافت کرد.
در مراسم چهارمین دوره جایزه مهتاب میرزایی نویسندگان، شاعران و پژوهشگرانی مانند سیمین بهبهانی، توران میرهادی، پیروز سیار و حسین معصومی همدانی حضور داشتند.
گزارش پوششی این جایزه متعاقباً ارسال میشود.
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